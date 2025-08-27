Devlet Bahçeli'den DEM Partili başkana 'Ankara' daveti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker'i Ankara'ya davet ettiği ortaya çıktı.

Malazgirt Zaferi'nin 954'ncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle Ahlat'a giden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile yan yana oturması ve sohbet etmesi dikkat çekti.

Türker, Bahçeli ile arasında geçen sohbete ilişkin Habertürk'e konuştu. Türker, "Sayın Bahçeli ile sadece barışı konuştuk, bizler de katkı sunacağımızı söyledi" dedi.

BAHÇELİ, ANKARA’YA DAVET ETTİ

Ev sahibi olarak Devlet Bahçeli'yi karışlamak istediklerini kaydeden Türker, "Bizler kendisini karşıladık, bundan çok memnun oldu. Beni yanına oturttu bizleri onurlandırdı" dedi.

DEM Partili Türker, ayrıca, Bahçeli'nin kendisini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Türker, en kısa sürede iadeyi ziyarette bulunacağını ifade etti.