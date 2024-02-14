Devrek Kitap Kafe, kitap bağışları bekliyor

Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:20

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:20

Devrek Belediyesi her yaştan kişinin yararlanabileceği yeni bir projeye imza attı. Belediye, Eski Terminal Alanı’nda kitap kafe ve kütüphane açacak. Burada öğrenciler ders çalışabilecek, ihtiyacı olduğu kitaplara rahatça ulaşabilecek. Kütüphanede bulunan ücretsiz internet erişimli bilgisayar üzerinden ödev ve araştırmalarını rahatlıkla yapabilecekler. Her türden kitap bağışına açık olan kütüphanenin açılışına ilişkin konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Kitabın, kitapla buluşmanın insanı topluma, insanı kendisine yaklaştıracağına, barıştıracağına, toplumla bütünleştireceğine olan inancının tam olduğunu” ifade etti. Kütüphaneye kitap bağışında bulunmak için, Devrek Belediye Başkanlığı, Devrek-Zonguldak adresine kitaplarınızı karşı taraf ödemeli olarak gönderebilir, iletişim için ise 03725568362 ve 05336461706 numaralarından bilgi alabilirsiniz.