Dışişleri Bakanlığı önünde İsrail protestosu! Blinken'a seslendi, gözaltına alındı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:58

Güncelleme: 06.11.2023 - 14:09

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Blinken'ın bakanlık binasında bulunduğu saatlerde ismi henüz bilinmeyen bir kadın, Blinken'ı protesto etmek istedi.

İsrail saldırılarını lanetleyen kadın, "Bebek katili Blinken" sloganları atınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralara an be an yansıdı.