DP'li Cemal Enginyurt'tan cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin cumhurbaşkanı adayının Gültekin Uysal olmayacağını açıkladı
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, TELE 1'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Enginyurt, partisinin cumhurbaşkanı adayının genel başkan Gültekin Uysal olmadığını açıkladı.
Enginyurt’un şöyle konuştu:
“Demokrasi gelmesi için siyasi kavgalarımızı bir kenara bıraktık. Millet İttifakı ile bir olmanın millete umut olacağına inanarak hiçbir hesap içerisine girmeksizin partimiz barajı aşmış aşmamış dert etmeksizin Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kazanması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adayı değildir. Millet İttifakı’nın adayı her kim olursa olsun şu olursa Erdoğan’ın işine yarar bakmaksızın altı parti kimi gösterir ise Demokratlar o adayın kazanması için mücadele edecek. Bizim için vatan borcudur.”
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