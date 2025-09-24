'Durdurma' talebine karşın CHP İstanbul İl Kongresi yapıldı: Kongre devam ederken kapıya heyet geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştirdi.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi aldığı ara kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alınmış yerine Gürsel Tekin beraberindeki Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan heyet kayyum olarak atanmıştı.

Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekildiğini açıklamış ancak Tekin görevi kabul edince partililer karara tepki göstererek il binasında direnişine başlamıştı. CHP İstanbul'da protestolara neden olan karara karşı hamle yapan CHP, il başkanlığı için olağanüstü kongre kararı aldı.

YAŞANAN SÜREÇ 'OLAĞANÜSTÜ KONGRE'YE GÖTÜRDÜ

Mahkemenin kayyum kararının ertesi günü İstanbul’a giden CHP lideri Özgür Özel, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir ve görevinin başındadır” diyerek kararı yok saydıklarını ifade etti. Özgür Çelik de CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongre’si için süreci başlattıklarını duyurdu.

CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin 24 Eylül’de yapılması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı.

Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından CHP İstanbul için yeni yönetimi belirleyecek seçim günü bugündü.

ÖZGÜR ÇELİK TEK ADAY: GÜRSEL TEKİN OY KULLANAMAYACAK

CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ni bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriyor. 595 delege oy kullanacak, Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmek için aday olacak.

Kongrede, ilçe kongrelerinde seçilen il delegeleri oy kullandı. İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Tekin ise delege olmadığı için oy kullanamadı.

KONGRENİN BAŞLAMASINA DAKİKALAR KALA "İPTAL" TALEBİ

Öte yandan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala iptal talebinde bulundu.

Mahkeme, bugün yapılacak kongreye ilişkin iptal talebini, önceki kongre ve CHP'nin son Genel Kurulu'na yönelik açılan iptal davası gerekçesiyle yaptığını belirtti.

"İPTAL" TALEBİNE KARŞIN KONGRE BAŞLADI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurma talebine karşın, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi saat 11.40 civarında başladı.

Sahneye, yaşamını yitiren eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen ile tutuklu bulunan partililer Ekrem İmamoğlu, Aykut Erdoğdu, Baki Aydöner, Hasan Mutlu, İnan Güney, Özgür Kabadayı, Hasan Akgün, Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Alaattin Köseler, Ahmet Özer ile Rıza Akpolat’ın resimlerinin yer aldığı şövaleler bırakıldı.

Ayrıca salona “İmamoğlu’na özgürlük” ve hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in resminin yer aldığı pankartlar asıldı.

ÖZGÜR ÇELİK SALONA GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kongrenin yapıldığı salona geldi.

KONGREYİ, GÖKHAN GÜNAYDIN AÇTI: 'CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜ DURDURULAMAYACAK'

Kongre, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın konuşmasıyla başladı.

Günaydın, kongredeki konuşmasında, "Hazirun listemizi inceledim. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Olağanüstü İstanbul İl Kongremizi açıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Günaydın, Çağdaş Karaküçük ve yeterli imza ile "CHP İstanbul Olağanüstü Kongre Divan Başkanlığına partimizin 24 Eylül 2025 tarihinde yapılmakta olan İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ni sevk ve idare etmek üzere Divan Başkanı olarak Gökan Zeybek'i öneriyoruz" şeklinde önerge ulaştığını bildirdi ve başka bir önerge görmediğini belirtti.

Delegeler, Gökan Zeybek'in divan başkanı olarak seçilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Kongrede, Divan Başkan Yardımcılığı'na Sinem Kırçiçek, Divan Kurulu Üyeliklerine Celal Yalçın, Metin Doğan ve Semihe Kundurayapan da yine oy birliğiyle seçildi.

Günaydın daha sonra, "Olağanüstü kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. CHP'nin yürüyüşü durdurulamayacak" dedi.

DİVAN BAŞKANI GÖKAN ZEYBEK OLDU

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi Divan Başkanı Gökan Zeybek oldu.

Konuşma yapmak için kürsüye gelen Zeybek şu sözlerle seslendi:

"31 Mart 2024 tarihinde, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin neredeyse bütün coğrafyalarında aday gösteren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde, 47 yıl sonra yüzde 38 oyla Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin ilçe başkanları ve örgüt üyeleri, hoş geldiniz.

14 belediye başkanıyla girdiğimiz İstanbul seçimlerinde, İBB Başkanımız ve sonrasında 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayımız olan, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun önderliğinde; İstanbul’da 14 olan belediye sayımızı 26’ya, 13 bin 400 olan oy farkını ise 1 milyonun üstüne çıkaran İstanbul örgütü, hoş geldiniz."

ZEYBEK: "TÜM BORÇLAR, CHP’Lİ BELEDİYELER ÜZERİNDEN TAHSİL EDİLMEYE BAŞLANDI!"

"Seçimden sonra yapılan tüm anketlerde — sadece parti içindeki kongre tartışmalarının yaşandığı birkaç hafta dışında — her hafta açık ara Türkiye’nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Türkiye nüfusunun yüzde 65’ini yönetmekle millet tarafından yetkilendirilmiş belediye başkanlarını unutmamak gerekir. Çünkü bu belediye başkanları, seçildikleri oyun çok daha üzerinde bir halk memnuniyeti ve milletin iradesini katlayan bir destek oranıyla bizleri 2025 yılına taşımışlardır.

Hatırlamak gerekir ki, “Silkeleyin bu CHP’li belediyeleri” iddiasıyla ortaya atılan girişimler sonucunda; geçmiş dönemde AKP’li ve MHP’li belediye başkanlarının 10, 15, 20, 25, hatta 30 yıl boyunca yönettiği belediyelerin birikmiş borçları — Sosyal Güvenlik Kurumu borçları, vergi borçları, İller Bankası’na ait gecikmiş borçların tamamı — CHP’li belediyeler üzerinden tahsil edilmeye başlanmıştır."

ZEYBEK: "KENT SUÇU KAVRAMINI HATIRLATACAK BİÇİMDE SALDIRILAR BAŞLADI"

"Bu öyle insafsız bir noktaya geldi ki; yüzde 5’ler, yüzde 10’lar değil, yüzde 40 seviyesindeki hazine ve İller Bankası payının kümülatif toplamı üzerinden kesintilere başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, kendisinden önce yapılan ve bilet hasılat gelirinin yüzde 5’i oranında hazine garantisiyle Ulaştırma Bakanlığı tarafından inşa edilen metro yatırımlarının geri ödeme süresi 35-40 yıldan 12-14 aya indirildi. Böylece İBB’nin hazine payının yüzde 5’i doğrudan kaynağından kesilmeye başlandı.

Bursa da böyle, Balıkesir de böyle, İzmir de böyle, Ankara da böyle… Tüm belediyelerimiz için “silkeleyin bunları” talimatıyla önce ekonomik olarak, ardından da yetkilerinin daraltılması yoluyla; halkın iradesiyle seçilmiş olan belediye meclislerine ait kente ilişkin karar alma süreçlerinin tamamı bakanlıklar tarafından tek tek yönetmeliklerle ele alınmaya başlandı. Kentlerin az kalmış yeşil alanlarına, tarım alanlarına, su toplama havzalarına da acımasızca, “kent suçu” kavramını hatırlatacak biçimde saldırılar başlamıştır."

ÖZEL VE İMAMOĞLU’NUN MESAJLARI OKUNDU

19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'ne, Silivri’deki hücresinden bir mektup yolladı.

İmamoğlu’nun mektubu, Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde düzenlenen, parti kurmayları ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun da katıldığı kongrede, Divan Başkanlığı’na oy birliğiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi.

Kongrede ilk konuşmayı yapan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kongreye yolladığı mesajı ve İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden yolladığı mektubu kamuoyu ile paylaştı.

ÖZEL: CHP’NİN İL BAŞKANLIĞINI DA GENEL MERKEZİNİ DE KONGRE VE KURULTAYLA SEÇİLMEMİŞ KİMSELER YÖNETEMEZ

“Değerli yol arkadaşlarım; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine sarsılmaz bir inançla bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda kararlılıkla yürüyen, emeğini ve yüreğini örgütüne adayan tüm yol arkadaşlarımı sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum” diyen Özgür Özel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tarihin en ağır saldırılarına uğrasa da bir buğday tanesi gibi sabırla direnen yol arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bizim ilk kurultayımız Sivas Kongresi’dir. Partimiz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile kurulmuştur. Biz bu ülkeyi kurtaran, Cumhuriyeti kuran, halkın umudunu her koşulda büyüten, demokrasi fikrine inanan, partili rekabeti getiren partiyiz. 102 yılda çok bedel ödedik. Bugün de ödüyoruz. Ancak hiçbir zaman milletin iradesinin üstünde bir güce inanmadık, inanmıyoruz.

Örgütümüze yönelik baskılar, haksız uygulamalar, halkın iradesini yok sayan girişimler ve seçilmiş belediye başkanlarımızın hukuksuzca tutuklanmalarıyla demokrasi yok edilmiştir. Millet iradesini hiçe saymaya kalkışıyorlar. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Aksine mücadelemizi daha da büyütecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını da genel merkezini de kongre ve kurultayla seçilmemiş kimseler yönetemez. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramazlar. Enerjimiz yüksek; bitiremezler. İrademiz çeliktendir; bükemezler. İnsanımız yüreklidir; korkutamazlar. Yolumuzdan çeviremezler. Milletimiz bizimle beraberdir. Bu duygu ve düşüncelerle Olağanüstü Kongremizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm yol arkadaşlarıma ve örgütümüzün fedakar emekçilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

İMAMOĞLU: PARTİMİZ CUMHURİYETİN NEFERİ, HALKIN HİZMETKARIDIR

Mektubuna, “Değerleri Cumhuriyet Halk Partililer, benim sevgili yol arkadaşlarım, güzel dostlarım; sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinizi hasretle kucaklıyorum” sözleriyle başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, hepimizin canımızdan aziz bildiği, baba ocağımızdır. Partimiz, Cumhuriyetin neferi, halkın hizmetkarıdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. Biz, iktidardan düşünce yok olup giden, gelip geçici partilere benzemeyiz. Bizler, Cumhuriyetimizin kurucu ilke ve değerlerini savunmak, hayata geçirmek uğruna siyaset yapan insanlarız. Şartlar ne olursa olsun, davamızdan, partimizden vazgeçmeyiz, yolumuzdan dönmeyiz, döndürülemeyiz. Bu gerçeği bir kez daha kanıtlayan, bütün baskılara, zorbalıklara karşı cesaretle direnen, demokrasi, adalet ve hürriyet mücadelesinden asla taviz vermeyen tüm Cumhuriyet Halk Partililerle gurur duyuyorum.”

“ELLERİNDEKİ TÜM İMKANLARI KÖTÜYE KULLANARAK, PARTİMİZE KARŞI HAKSIZ VE HUKUK DIŞI BİR SALDIRI HALİNDELER”

“İstanbul, bu mücadelenin en önemli merkezlerinden ve partimize yönelik hukuk dışı saldırıların en büyük hedeflerinden biridir. O nedenle, bu dönemin en ağır yüklerinden biri İstanbul il örgütümüzün sırtındadır. Sizler bu yükü dirençle, metanetle, sağduyuyla taşıyorsunuz. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili dostlar; içinde bulunduğumuz tablo nettir: Demokrasiyi zamanı geldiğinde inilecek bir tramvay olarak gören bu iktidar, bir daha asla seçimle iktidara gelemeyeceklerini anlayınca, demokrasi yolculuklarını bitirmeye karar verdi.

Demokrasiyi, milli iradeyi, hukuku ayaklar altına alan, yargıyı kendi emir eri gibi gören bu bir avuç insan, amaçlarına ulaşabilmek için en büyük engelin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunun farkında. Onun için, ellerindeki tüm imkanları kötüye kullanarak, partimize karşı haksız ve hukuk dışı bir saldırı halindeler. Serbest ve adil seçimlerle değil, yargı kumpaslarına, iftiraya, tehdit ve şantaja dayalı mafyatik yöntemlerle iktidarda kalmanın peşindeler.”

“MİLLETİMİZ, ÜLKEYİ GÖSTERMELİK SEÇİMLERLE YÖNETİLEN, ÇAĞDIŞI BİR HANEDANLIK HALİNE GETİRMEYE HEVES EDENLERE HADLERİNİ BİLDİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR”

“Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Milletimiz, bir an önce sandığa gitmek ve ülkeyi göstermelik seçimlerle yönetilen, çağdışı bir hanedanlık haline getirmeye heves edenlere hadlerini bildirmek için gün sayıyor. Milletimiz, vatandaşı yokluğa ve yoksulluğa, çaresizlik ve umutsuzluğa mahkum edenlere hadlerini bildirmek için gün sayıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, gücünü ve haklılığını milletin tertemiz vicdanından, derin sağduyusundan alır. Bu güçle ve cesaretle, milletin umudu olma sorumluluğuyla çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. İster zindanda, ister meydanda… Her şart altında halkın ve Hakk’ın yanında durmaya devam edeceğiz.”

“YÜREKLİ MÜCADELENİZ İÇİN GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Türkiye’yi adaletin, hürriyetin, bereketin ülkesi haline getirene kadar; bu cennet vatanda, geçim derdi çekmeden, gelecekten endişe etmeden, hep birlikte, kardeşçe yaşamamızı sağlayacak, insanca, hakça bir düzeni kurana kadar, durmayacağız. Gelecek güzel günlere inanacağız, hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. Cumhuriyetin ve halkın partisini, Atatürk’ün emanetini iktidar yapacağız. Bu inanç ve kararlılıkla toplanan İstanbul İl Kongremize başarılar diliyor, yürekli mücadeleniz için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yolumuz açık olsun. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

KONGREYİ DURDURMAK İÇİN HEYET GELDİ

Kongre başladıktan 1 saat sonra mahkemenin talebinin ardından kongreyi durdurmak için salona heyet geldi.

İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulması talebi üzerine kongre girişine gelen heyet CHP yöneticileri tarafından karşılandı.

İcra dairesi görevlileri ve Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, durdurma talebinin icra edilmesi için kongre salonunun önüne geldi. Partililer ve milletvekilleriyle tartışıyorlar.

Çevrede çok sayıda polis var.

"KONGREYE DEVAM EDERSE MYK ÜYELER İNE DİSİPLİN HAPSİ VERİLİR"

İcra memurlarıyla kongreyi durdurmaya gelen CHP İstanbul İl Kongresi'nin davacıları, "Kongreye devam edilirse MYK üyelerine disiplin hapsi verilir. Bu kongreyi iptal edeceksiniz. Kongreyi yapamazsınız" dedi.

"CHP'NİN KAPATILMASINA SEBEBİYET..."

Davacı Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç'ın "CHP'nin kapatılmasına sebebiyet verirseniz tek sorumlusu sizlersiniz" sözleri üzerine gerginlik çıktı!

CHP'li İsmail Emre Telci, bunun üzerine "Parti kapatılma sözü telaffuz edildi. Tanıyın bunları, bilin bunları görün" dedi.

USULEN "GÜVENSİZLİK OYU" VERİLDİ

Öte yandan, içeride devam eden olağanüstü kongrede, il başkanlığı üyeleri tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi için usulen yönetimi düşürecek "güvensizlik oyu" verildi.

ÖZGÜR ÇELİK KÜRSÜYE ÇIKTI: BU KONGREYİ TOPLAYARAK KAYYUMU DEF EDEN DELEGELERE TEŞEKKÜR EDERİM!

Dışarıdaki gerginlik devam ederken; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kürsüye çıktı.

Çelik, mahkemenin durdurma kararına karşın yapılan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada; "Baktılar operasyonla CHP durmuyor. Millet verdiği oyun fazlasıyla destek veriyor. Anketler ortada, CHP yüzde 40'ların üzerine çıktı. Bu sefer partimizin kurumsal kimliğine saldırı başladı. Yasal bir takım itiraz süreleri vardır. O süreler dolmuş, hiçbir itiraz yok. Parti birinci olmuş, operasyonlar başlamış. Bir de biz şu partinin kurumsal kimliğine bakalım dediler. Görev süremizin bitmesine bugün itibarıyla 20 gün zaman kaldı. Görev süremizin bitmesine 1 ay kala kayyum, 5 bin polisle geldi. Bir tarafta kayyumlar var, bir tarafta delegelerin iradesiyle seçilmişler vardır" dedi.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kongreyi toplayarak kayyumu def eden delegelere teşekkür ederim! 102 yıldır türlü zorluklara rağmen CHP dimdik ayakta kalmayı başardı. Suikastlar düzenlendi, partimizin varlıklarına el konuldu, 1980'de bugün Bülent Ecevit cezaevine gönderildi. Bugün de partimize darbe yapmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız."

MURAT ÇALIK'IN HASTANEYE KALDIRILDIĞINI AÇIKLADI

Çelik, sağlık sorunlarına rağmen tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Özgür Çelik, "Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun" dedi.

"AHMET ÖZER İLE BAŞLAYAN YARGI KISKACI BAŞLADI"

Çelik, şöyle devam etti:

"Ne olduysa 31 Mart'ta oldu. O gün, İstanbul'un muhalefet partisi bir kelime kullandı. CHP, uzun yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. şimdi yerel yönetimler eliyle toplumla bağ kuracak. Uzun yıllar muhtaçlaştırma politikasıyla yönettik; şimdi CHP toplumun sorunlarını çözecek ve yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacak. o yüzden 31 Mart günü bir düğmeye basıldı.

Dediler ki CHP kreş açamaz, şunu bünyesine satın almaz, bunu yapamaz... Hem tasarruf tedbirleri genelgesi yayınladılar hem de kendileri uymadılar. Baktılar CHP'li belediyeleri durduramıyorlar sonra başladılar. Ne hikmetse sigorta borçları CHP, Türkiye'nin birinci partisi olunca akıllarına geldi. CHP'li belediyeler topluma hizmet edemesin, maaş ödeyemesin... Büyük yatırımlar için finansman getirmek istersin ona izin vermezler. Bu finansman baskısıyla CHP'li belediyeleri durdurmaya çalıştılar fakat başaramadılar. Ahmet Özer ile başlayan yargı kıskacı başladı. İçeridekiler 10-12 metre kare zindanda, dışarıdakiler de hedef gösteriliyor. Buna rağmen durduramadılar CHP'li belediyeleri."

"PARTİMİZİN KURUMSAL KİMLİĞİNE SALDIRI BAŞLADI"

"Baktılar operasyonla CHP durmuyor. Millet verdiği oyun fazlasıyla destek veriyor. Anketler ortada, CHP yüzde 40'ların üzerine çıktı. Bu sefer partimizin kurumsal kimliğine saldırı başladı. Yasal bir takım itiraz süreleri vardır. O süreler dolmuş, hiçbir itiraz yok. Parti birinci olmuş, operasyonlar başlamış. Bir de biz şu partinin kurumsal kimliğine bakalım dediler. Görev süremizin bitmesine bugün itibarıyla 20 gün zaman kaldı. Görev süremizin bitmesine 1 ay kala kayyum, 5 bin polisle geldi. Yetmedi CHP'nin kurultayına soruşturmalar... Geçtiğimiz hafta sonu bir daha kongre gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan'ı tebrik ettim. 1.5 yıl içinde 3 kere genel başkan seçildiniz. İki yıl içinde bir genel başkan 4 kez seçime girip 4 kez kazanmış olacak.

Amaçları şu; biz evin içine girelim, birkaç da kişi bulalım. Onlar içeride ağız dalaşına girsinler. Toplum da desin ki bunlar kendi içinde kavgaya girdi. Bir tarafta kayyumlar var, bir tarafta delegelerin iradesiyle seçilmişler vardır. Onlar istiyor ki CHP yüzde 20'lerde kalsın. Biz bu çerçeveyi kabul etmediğimiz için İmamoğlu, 12 metrekarelik zindanda! Bütün hırslarının sebebi bu. Tek dertleri koltuklarını korumak. Unutmasınlar; zalimin zulmü ne kadar artmışsa gideceği gün de o kadar yaklaşmıştır."

FİLİSTİN MİTİNGİNE ÇAĞRI

"Bugün Eyüpsultan'da olacağız. Filistin bayraklarımızla 'Filistin'e özgürlük' diyeceğiz. Hepinizi davet ediyoruz. Erdoğan bir Amerikan ittifakına düşmüş, küçük ortağı da Çin ittifakına düşmüş. Hani o idam sehpasında son dileği 'tam bağımsız Türkiye' olan Deniz Gezmiş var ya! Bizim ittifakımız tam bağımsız Türkiye ittifakıdır."

"NE SİYASALLAŞTIRDIĞINIZ YARGI NE O DEMİR TOMA'LARINIZ BİZİ DURDURABİLİR"

"İstedikleri kadar korku ve dehşet salmaya devam etsinler. Biz o korkuyu Saraçhane'de gençlerle, kadınlarla yendik. O duvar yıkıldı. 'Ben 12 metrekarelik hücremde sarayda yaşayanlardan daha özgürüm' diyen Ekrem İmamoğlu ile o korku duvarı yıkılmıştır! Ne arkadaşlarımızı hapsettiğiniz demir parmaklıklar ne siyasallaştırdığınız yargı ne o demir TOMA'larınız bizi durdurabilir. Mutlaka kazanacağız!"

Özgür Çelik alkışlar arasında kürsüden inerken; kongrenin yapıldığı salonun kapısında mahkeme talebini tebliğ için gelen heyet ve CHP'liler arasındaki yüksek tansiyonlu görüşme de sürüyor.

YSK KARARINI VERDİ: CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DEVAM EDECEK!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin talebinin ardından kongrenin yapılıp yapılmayacağına dair karar için saat 13.30'da toplandı.

YSK Ahmet Yener, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin devam edilmesine karar verildiğini açıkladı.

GÖKAN ZEYBEK: KONGRE DEVAM EDECEK

Gökan Zeybek, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurma talebinin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu. Zeybek, kongrenin devam edeceğini belirtti.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

İlçe Seçim Kurulu hazırlıklarını tamamladı. CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresinde oy verme işlemi başladı.

YSK, "DEVAM" KARARINI, 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE GÖNDERDİ

Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına dair kararını "gereği" için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi.

ÖZGÜR ÇELİK: DELEGELERİMİZ OYLARINI DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE KULLANIYOR

Oy verme işlemi devam ederken; basın mensuplarına konuşan Özgür Çelik, "YSK'nın vermiş olduğu karar kesin ve nettir zaten. Delegelerimiz oylarını demokratik bir şekilde kullanıyor. Oy verme işlemi saat 17.00'de sone erecek. Halkımız şunu bilsin, CHP'de kavga yok" dedi.

CHP'NİN AVUKATI ÇAĞLAYAN: HUKUK VE DEMOKRASİ KAZANACAK

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapıldığı Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nin önünde YSK'nin kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Çağlayan, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu yine toplandı, yine karar aldı, kongrenin devam edebileceğini söyledi. Bu konudaki çabalar sonuçsuz kalacaktır. Bunun sonunda hukuk ve demokrasi kazanacaktır."

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar açıldı.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI!

CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Çelik, 414 delegeden 389'unun oyunu aldı. Geçersiz oy sayısı ise 25 oldu.