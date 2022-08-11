Ekonomik kriz Cumhur İttifakı'nı da vurdu!

11 Ağustos 2022 Perşembe, 23:39

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ı ziyaret ederek, “üzümdeki fiyat dalgalanmalarından” şikâyet etti ve her iki bakandan da “üzümle müdahale kurumu kurulmasını ve üzümdeki fiyat dalgalanmalarının önlenmesini” istedi.

Akçay, ziyaretinde, Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada yer aldığını, üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yaklaşık yüzde 85’inin ihraç edildiğini belirtti.

Manisa’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 50 bin üzüm üreticisi bulunduğunu dile getiren Akçay, kuru ve yaş üzüm işletmeleri ile yaş ve salamura yaprak sektöründe çalışanlar, bağcılık sektöründe faaliyet gösteren makine sanayi tarımsal ilaç ve gübre bayileri, bağlarda çalışanlar ve ulaşım sektörü dahil edildiğinde Manisa’da yaklaşık 200 bin ailenin geçimini üzümden sağladığına dikkat çekti.

Akçay, ziyaretlerinde, Manisalı üzüm üreticilerinin, TMO’nun Manisa’da yeterli sayıda üzüm alımı ofisi açılmasına ilişkin talebini de ilettiğini aktardı. Bağcılığın geliştirilmesinin her şeyden önce elde edilen ürünün taze veya işlenmiş olarak iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesine bağlı olduğuna işaret ederek, çekirdeksiz üzümde arz talep dengesinin bozulmasının, üreticileri mağdur ettiğinden yakınan Akçay, bu nedenle öncelikle üretim planlaması ve fiziki planlama yapılması gerektiğini ifade etti.

"TİCARET BORSALARI TESCİL KURUMU OLMAKTAN KURTARILMALI"



Akçay, şöyle konuştu:

Üzüm üretiminde oluşan arz fazlalıkları için alternatif tüketim imkânları geliştirilmeli. Çekirdeksiz kuru üzüm arzının azaltılması amacıyla yaş üzüm ihracatı geliştirilmeli. Lisanslı depoculuk sistemi kurulmalı ve depolama maliyeti desteklenmeli. Rekoltenin yüksek olduğu dönemlerde fiyat düşüşlerinin önüne geçilmesi veya kazanılmış ihracat pazarlarının korunabilmesi amacıyla kalitenin bozulduğu yıllarda kullanılmak üzere, gereken miktarda ürünün piyasadan çekilip depolanması için bir stok kurumunun oluşturulması gerekiyor. Üzümün serbest piyasada gerçek fiyatının oluşabilmesi için ihtisas borsaları oluşturulmalı ya da mevcut borsalara işlerlik kazandırılmalı, ticaret borsaları tescil kurumu olmaktan kurtarılmalı.

"FİYATLARI KOMİSYON BELİRLESİN"

Rekolte hesap ve tahmininin, tarım il müdürlükleri, çiftçiler, ziraat odaları, Bağcılık Araştırma Enstitüsü, TMO, TARİŞ, ticaret borsaları ve ihracatçılardan oluşacak bir komisyon tarafından belirlenmesini de öneren Akçay, oluşturulacak komisyonun üyeleri arasından “üzüm müdahale kurumu” kurularak, fiyat dalgalanmalarının önlenmesini talep etti. Akçay, ihracat pazarlarının geliştirilmesi ve artırılması, ürünün rekabet gücünün, iç tüketimin artırılması ve yeni tüketim alanları yaratılması için “üzüm tanıtım grubu” oluşturulması gerektiğini de söyledi.