Ekrem Bulgun hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:30

Güncelleme: 22.07.2024 - 13:30

CHP İzmir’de 8 dönem il başkanlığı yapan partinin önemli isimlerinden 92 yaşındaki Ekrem Bulgun evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sosyal medya hesabından, "Partimizin duayen ismi, CHP İzmir İl Başkanlığımızı yapmış olan Sayın Ekrem Bulgun’u kaybetmenin derin ve tarifsiz acısı içindeyim. Öğretileri ve duruşuyla partimize, İzmir’e ve siyaset hayatımıza kattıklarını asla unutmayacak, aziz hatırasını hep yaşatacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.