Ekrem İmamoğlu’nun beraat ettiği ‘ihale davasına’ yapılan atama dikkat çekti: Dosyaya o hâkim geldi

İmamoğlu’nun ekim ayı sonunda beraat ettiği Beylikdüzü Belediye başkanlığı dönemindeki “ihaleye fesat karıştırma” davası, savcılığın talebi üzerine istinaf mahkemesine taşındı.

Dosya, istinaf kapsamında 21 Kasım tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi’ne gönderilirken 28 Kasım’da yayınlanan son Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile bu dosya için de yeni bir atama yapıldığı ortaya çıktı.

AHMAK DAVASINDA CEZA VERMİŞTİ

“İhaleye fesat karıştırma” dosyasının istinaf aşaması kapsamında inceleneceği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi Başkanlığı’na, İmamoğlu’na iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası istenen “ahmak davasındaki” cezayı 19 Eylül’de onayan hâkim getirildi.

Aynı HSK kararnamesiyle, ihaleye fesat karıştırma davasının 24 Ekim’de yapılan on birinci duruşmasında İmamoğlu’na beraat kararı veren hâkimin Kahramanmaraş’a atandığı ortaya çıkmıştı. Kararnameyle ayrıca, İmamoğlu hakkında devam eden “diploma davası”nın görüldüğü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hâkimi de Kahramanmaraş’a atandı.

Cumhuriyet, İmamoğlu’na yönelik yargı atamalarını geçtiğimiz günlerde “İmamoğlu sürgünleri” başlığıyla gündeme taşırken İmamoğlu da geçen hafta Silivri’de görülen iki farklı davasında yaptığı konuşmalarda duruma tepki göstererek “Adımın geçtiği her davada hâkimlerin yeri değiştirildi” ifadelerini kullanmıştı.