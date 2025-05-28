EMEP İstanbul İl Başkanı Barbaros tahliye edildi

Duruşmada savunmasını yapan Sema Barbaros, “Ben 10 yıldır aynı mahallede, 8 yıldır aynı evde oturuyorum. 8 yaşında bir kızım var. Eşim Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı. 7 yıldır EMEP İstanbul İl Başkanlığı yapıyorum. 3.5 aydır, ortada herhangi bir delil olmadan, silahlı terör örgütü suçlamasıyla cezaevindeyim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum,” dedi.

Barbaros, gözaltı sürecinde ailesinin ve çocuğunun da mağdur edildiğini, özel harekat polislerinin ev baskını sırasında kendilerini tehdit ettiğini anlattı.

SAVCI DA TAHLİYE İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Barbaros’un tahliyesini talep etti. Savcı, mevcut delillerin tutukluluğu gerektirecek nitelikte olmadığını belirtti.

AVUKATLAR: “SOMUT DELİL YOK, SUÇ ŞAHSİLEŞTİRİLMEDİ”

Barbaros’un avukatları da dosyada somut delil bulunmadığını vurguladı. Avukat Nazlıcan Çelik, Şişli’de düzenlenen HDK kongresinin suç delili gibi gösterildiğini belirterek, “Açık ve yasal bir kongrenin görüntülerinden şahıs tespiti yapılmış, ancak bu işlem soruşturma aşamasında bile doğru dürüst yapılmamış,” dedi.

Avukat Elif Ergin ise Barbaros’un sadece Emek Partisi’ne bağlı hareket ettiğini, başka bir yapıdan talimat almasının mümkün olmadığını belirtti. “Burada yargılanan aslında örgütlenme özgürlüğüdür,” diye konuştu.

Avukat Mustafa Söğütlü de dosyada “HDK ve PKK tüzükleri benziyor” gerekçesiyle bir suç isnadı yapıldığını söyleyerek, “Bu düz mantık delillendirilmemiş bir iddiadır. Beraat talep ediyoruz,” dedi.

MAHKEME TAHLİYEYE KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, yapılan savunmalar ve mevcut delil durumunu göz önüne alarak Sema Barbaros’un tahliyesine karar verdi.

ADLİYE ÖNÜNDE DESTEK AÇIKLAMASI: “TUTUKLAMALAR HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ”

Duruşma öncesi Emek Partisi ve çeşitli siyasi partiler Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, tutuklamaların hukuki değil, siyasi olduğunu belirterek, “Barış, kardeşlik ve sınıfsız bir düzen için mücadele edenler cezaevlerinde tutuluyor. Bu iktidarın baskı politikaları Türkiye işçi sınıfı ve yoksul halkın mücadelesiyle son bulacak,” dedi.

KESK İstanbul Şubeler Sözcüsü Hüseyin Tosu da, “Bu operasyonların amacı halkı susturmak ve korkuyu yaymak. Ama biz bu korkuya teslim olmayacağız,” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

18 Şubat’ta HDK üyeliği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros dahil 8 kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İddianamede, HDK ile PKK arasında bağlantı kurulmaya çalışılmış, HDK kongresine katılım suçlama konusu yapılmıştı.