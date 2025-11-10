Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı: 'Türkiye küresel güç olma yolunda ilerliyor'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ DOLDURDU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Anıtkabir özel defterini doldurdu.

Yazdığı satırları okuyan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vefatınızın 87. yıl dönümünde zatıalinizi, istiklal harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde, Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun."