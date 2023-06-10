Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 19:37
Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile Atatürk Havalimanı'nda görüşmesi saat 18.45 sıralarında başladı.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.


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