Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile Atatürk Havalimanı'nda görüşmesi saat 18.45 sıralarında başladı.
Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- Saray'dan 'asgari ücret' açıklaması
- 'Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki ilk sorun'
- AKP'den istifa eden Kılıç'ın yeni partisi belli oldu
- Goldman Sachs’tan yeni ekonomi yönetimi yorumu
- Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın!
- Erden Timur: 'Hatalıydım! Özür dilerim'
- Ağıralioğlu'ndan yeni parti sinyali
- 'Kavcıoğlu' kulisi: 'Şimşek'in haberi yoktu'
- Okul salonunda cuma namazı!