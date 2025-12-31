Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan'dan, Bahçeli'ye doğum günü ve yeni yıl kutlaması: Kırmızı güller gönderdi

31.12.2025 15:55:00
ANKA
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi yeni yılı ve doğum günü dolayısıyla tebrik ederek sağlık ve esenlik dileklerini iletti. Erdoğan, Bahçeli'ye kırmızı güller yolladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını kutladı.

MHP'NİN RESMİ HESABI PAYLAŞTI

MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" ifadelerine yer verildi.

BAHÇELİ'NİN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin doğum günü 1 Ocak olarak biliniyor.

Bu yıl 78 yaşına girecek olan Bahçeli, 1948 doğumlu.

