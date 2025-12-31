Erdoğan'dan, Bahçeli'ye doğum günü ve yeni yıl kutlaması: Kırmızı güller gönderdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını kutladı.

MHP'NİN RESMİ HESABI PAYLAŞTI

MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" ifadelerine yer verildi.

BAHÇELİ'NİN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin doğum günü 1 Ocak olarak biliniyor.

Bu yıl 78 yaşına girecek olan Bahçeli, 1948 doğumlu.