Erdoğan’dan ‘çözüm süreci’ çıkışı: ‘Hedefleri belli, süreci yavaşlatmak ama biz bu sefer çok idmanlıyız’

AKP’li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan "terörsüz Türkiye" olarak adlandırdıkları yeni çözüm sürecinin yavaşlatılmaya çalışılan bir propagandaya tabi tutulduğunu iddia ederek, "Cumhur İttifakı'nın terörsüz Türkiye sürecine samimiyetini sorgulayarak fitne çıkarmaya çalışıyorlar. Eş zamanlı olarak örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak siyonistlerin bölgemize yönelik emellerine destek veriyorlar. Ellerinin altındaki bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar" dedi.

Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlık olduklarını ve hiçbir tuzağa düşmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "iç cephe" vurgusunu bir kez daha yineledi. Erdoğan, "Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübeyle ilmek ilmek dokuduğumuz süreci, ihtiraslara, yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz. Yetti! Savaş ve terör baronları hedeflerine ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.

Yeni çözüm sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Menzile yaklaştıkça görüyoruz ki saldırların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan ve istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarını son dönemde artırdı. Mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar. Diğer taraftan 'muhtarlıklar kapanacak, korucular işsiz kalacak' gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyorlar. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir. Cumhur İttifakı'nın terörsüz Türkiye sürecine samimiyetini sorgulayarak fitne çıkarmaya çalışıyorlar. Eş zamanlı olarak örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak siyonistlerin bölgemize yönelik emellerine destek veriyorlar. Ellerinin altındaki bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar.

Yalan, iftira, dezenformasyon ne ararsan bunlarda var. Hedefleri belli, ilerleyen süreci yavaşlatmak. Ama bilmedikleri bir şey var. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübeyle ilmek ilmek dokuduğumuz süreci, ihtiraslara, yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz. Yetti! Savaş ve terör baronları hedeflerine ulaşamayacak.

Terör duvarını yıkarak iç cephemizi tahkim mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Kardeşliğimiz güçlenecek. Şehitlerimizin ruhunu incetecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız. "

"Ana muhalefetin içler acısı halini sizlerde görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor.

Bu şahıs konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştirmeye başladı. Sinop'taki balıklar için endişelenmesi kendi seçmeni dahil kimseyi inandıramadı. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da tank fabrikamızı hedef almıştı. Şimdi sesi çıkmıyor. Milletten öyle bir tokat yediki hala kendine gelemedi. Al birini vur ötekine. CHP'lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz."