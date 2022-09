Erdoğan hedef almıştı: Tunç Soyer'den yanıt

15 Eylül 2022 Perşembe, 00:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunun babası da aynıydı" sözleriyle hedef aldığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı.

Erdoğan bugün Ankara'da yaptığı konuşmada, "Hain Vahdettin ülkeyi terk etti" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı.

Erdoğan, Soyer'e yönelik "Be haddini bilmez. Be ahlaksız. Ya sen İzmir'i sel afetlerinden kurtaramıyorsun, pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun, körfezi o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz! Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine doğrudan yanıt vermeyen Tunç Soyer, Twitter'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı paylaştı.

Soyer'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.