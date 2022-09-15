Erdoğan hedef almıştı: Tunç Soyer'den yanıt
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Vahdettin' tartışmasında 'Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı' diyerek hedef aldığı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından Atatürk paylaşımı yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunun babası da aynıydı" sözleriyle hedef aldığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı.
Erdoğan bugün Ankara'da yaptığı konuşmada, "Hain Vahdettin ülkeyi terk etti" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı.
Erdoğan, Soyer'e yönelik "Be haddini bilmez. Be ahlaksız. Ya sen İzmir'i sel afetlerinden kurtaramıyorsun, pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun, körfezi o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz! Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine doğrudan yanıt vermeyen Tunç Soyer, Twitter'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı paylaştı.
Soyer'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.
September 14, 2022
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Cenazede Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu
- Türkiye'nin kasası nasıl doluyor?
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- Tarkan'ın bağış yapacağı kurumlar belli oldu
- Bedel ödeyecekler
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı