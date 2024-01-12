Erdoğan, Kurtulmuş ile görüşmüştü: Genel Kurul'a 'Can Atalay' ayarı

Erdoğan, Bahçeli’nin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti. Kurtulmuş’un, Erdoğan’ı, Can Atalay ile ilgili yargı kararının TBMM Genel Kurulu’nda okutulmasına yönelik süreç hakkında bilgilendirdiği ileri sürüldü.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00
Erdoğan, Kurtulmuş ile görüşmüştü: Genel Kurul'a 'Can Atalay' ayarı
Abone Ol google-news
Player Alanı

Edinilen bilgiye göre, Meclis’in açılacağı 16 Ocak’ta oturumu CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın yönetecek, Ardından DEM Parti’nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder genel kurulda görev yapacak. İki ismin de Atalay kararını okutmayacağı ifade ediliyor.

Kurtulmuş’un ise başkanvekillerinin oturumu yöneteceği tarihleri “değiştirme hakkı” bulunuyor. Kulislerde, Kurtulmuş’un, bu hakkını kullanacağı, o tarihlerde oturumu MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan ile AKP’nin TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yönetebileceği de kaydediliyor.


Numan Kurtulmuş Can Atalay Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Can Atalay için üçüncü başvuru!

Can Atalay için üçüncü başvuru!
Can Atalay'dan mektup: Benim için artık Meclis bu hücredir

Can Atalay'dan mektup: Benim için artık Meclis bu hücredir
CHP’nin olağanüstü toplantı talebi reddedilmişti: Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması!

CHP’nin olağanüstü toplantı talebi reddedilmişti: Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması!

En Çok Okunan Haberler