Erdoğan, Kurtulmuş ile görüşmüştü: Genel Kurul'a 'Can Atalay' ayarı
Erdoğan, Bahçeli’nin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti. Kurtulmuş’un, Erdoğan’ı, Can Atalay ile ilgili yargı kararının TBMM Genel Kurulu’nda okutulmasına yönelik süreç hakkında bilgilendirdiği ileri sürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Meclis’in açılacağı 16 Ocak’ta oturumu CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın yönetecek, Ardından DEM Parti’nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder genel kurulda görev yapacak. İki ismin de Atalay kararını okutmayacağı ifade ediliyor.
Kurtulmuş’un ise başkanvekillerinin oturumu yöneteceği tarihleri “değiştirme hakkı” bulunuyor. Kulislerde, Kurtulmuş’un, bu hakkını kullanacağı, o tarihlerde oturumu MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan ile AKP’nin TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yönetebileceği de kaydediliyor.
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