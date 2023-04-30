Erdoğan: Yaşadığım rahatsızlık sebebiyle...

Yayınlanma: 30.04.2023 - 17:11

Güncelleme: 30.04.2023 - 17:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Ankara’nın tüm ilçelerine, tüm mahallelerine sevgilerimi iletiyorum.

Ankara’yı ancak, bu şehrin mana sırrına erenler anlayabilir, sevebilir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak, bozkırın ortasındaki bu şehri her şeyiyle seviyoruz.

GÖREVDEN ALDIĞI GÖKÇEK'E ÖVGÜ: MELİH KARDEŞİM...

Şimdi gelirken bir bilbord gördüm Ankara daha iyi hizmete layık diyor. Dün baktım İzmir'e de onu yazmış. 4 Yıldır İstanbul'da İzmir'de Ankara'da ne yaptınız? Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter; çöp, çukur, çamur. İstanbul'u çöp dağlarından kurtardık, suzukluktan kurtardık. Burda da yine Melih kardeşimin gayretiyle Ankara'yı susuzluktan kurtardık. Bunlara hatırlatalım, Ankara'da Başkent'in havalimanını yapan kim, bunlar mı yaptı? Bütün şu Ankara'daki metroları kim yaptı? Kardeşlerim bunlarda yalandan başka bir şey olamaz. Yalanın en önemli mimarı bay bay Kemal. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığım rahatsızlık nedeniyle dünyanın ve ülkemizin dört bir yanı gibi Ankara'nın her mahallesinden, her hanesinden yükselen dualara layık olmaya çalışıyoruz.

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

Önceleri almamışlardı sonradan HDP'yi yanlarına kattılar. Yetmedi iki belediye başkanını aldılar yanlarına. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li masa oldular, şimdi 9'lu masa oldular. O da yetmeyecek.

Daha önceden Ankara terör örgütü tarafından yapılan kanlı saldılarla sindirilmek istenmişti. Ankara asla pes etmedi, alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor.

Bir tarafta FETÖ'nün Ankara'yı bombalayan eli kanlı katillerini cezaevinden çıkarıp aramıza gönderme sözü verenler var. Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir, ne de evlat yavru katili çıkabilir.

Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlusu var, bebecanı var, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını konuşmak yersiz, onlar da var. Önce Allah’a sonra milletime inanıyorum.

300 MİLYAR DOLAR TEPKİSİ

Ne diyor bay bay Kemal Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen şu anda hangi görevdesin, nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun. Herhalde zamanında esrar, eroin göndermişler ki bunların bedelini geri döndürme gayreti var. Şimdi bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Yurt içinde eli kalem tutanların buna inanması mümkün mü?

Ankara bu sinsi, kirli bayat senaryoya itibar eder mi? Ankara iradesini bu mankurtlara teslim eder mi? Ankara evlatlarının geleceğini bu yıkım ekibine teslim eder mi?

SSK'nın genel müdürü oldu SSK'yı batırdı. Şimdi yine çok heyecanlanmış, kendini maliye bakanı ilan etti. Gelebildiği tek yer memurluktu. Oy alabilmek için herkese cumhurbaşkanlığı veriyor. Bunun adı rüşvettir. Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?

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