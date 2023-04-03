Erdoğan'dan elindeki paraya uzanan kişiye: 'Dur. Ayıp ayıp'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı törende çocuklara para dağıtırken elindeki paraya uzanan kişiye tepki göstererek, "Dur, ayıp ayıp!" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışını yaptı.
Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde çocuklara para dağıtırken, elindeki paraya uzanan kişiye "Dur. Ayıp ayıp" diyerek tepki gösterdi
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