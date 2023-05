Erdoğan'dan fahiş fiyatla mücadeleyi de seçim sonrasına bıraktı: Can sıkıcı hale geldi, bunların ümüğünü sıkacağız

Yayınlanma: 21.05.2023 - 22:33

Güncelleme: 21.05.2023 - 22:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Fatih Erbakan'la birlikte deprem bölgesindeki turunu sürdürdü. Adıyaman ve Hatay'ın ardından Antep'e geçen Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Milletimiz devletine güvenmiş, birbirine kenetlenmiştir. Şu anda alanda, yolda gördüklerimizin dışında alanda 100 bin kişi var. Şimdi ben inanıyorum ki haftaya pazar Gaziantep'ten çok farklı bir ses sandıklardan gelecek. Aylık 1 milyar doları bulan ihracatıyla sadece bölgenin değil; ülkemizin önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden olan Gaziantep'in bu süreçte en hızlı toparlanan şehir olması da ayrıca sevindiricidir. Yatırım, üretim, ihracat olmadan depremzede kardeşlerimizin yarasını saracak imkanı bulamayız. Bundan sonra da Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim, ihracat yolunda attığı her adımda yanında olacağız. Bu şehir kendisine verilen herşeyi ziyadesiyle hak eden bir şehir. Metro projesinin bir an önce hayata geçmesini sağlayarak şehir içi ulaşımı da rahatlatacağız. Hızlı tren hattının da tamamlanmasıyla Gaziantep'in her bakımdan cazibesi daha da artacaktır. Şehir hastanemizin inşası büyük ölçüde bitti. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru hasta kabulüne başlıyoruz. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na verdiğiniz yüzde 60'a yakın oy oranı ve 9 milletvekili desteği için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

'TEK FİRE VERMEDEN SANDIĞA GİTMENİZİ BEKLİYORUM'

Cumhurbaşkanlığında da bu defa bu defa herhalde yüzde 60 değil, yüzde 70'e hazır mıyız? Yüzde 70'le bu defa inşallah 28 Mayıs'ı, 29 Mayıs'a bağlayan geceyi çok farklı idrak edeceğiz. Nedir o? İstanbul'un fethi. Buna hazır mıyız? 27 milyon aşkın oyla yüzde 49,5 oy oranına rağmen sistem gereği seçim ikinci tura kaldı. Sizlerden ikinci tur seçimde inşallah tek bir fire bile vermeden sandığa gitmenizi bekliyorum. Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız. Bay Bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Teröristlerden alıyor. Biz nereden alıyoruz? Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Bunun için 28 Mayıs'ta sandıklara bir kez daha sahip çıkmaya hazır mıyız? Geçen hafta yarım kalan işi önümüzdeki hafta bitirmeye hazır mıyız? Hatta bu sefer sandıklara öyle güçlü şekilde sahip çıkalım ki, CHP Genel Başkanına hezeyan sergileyecek fırsatı bile vermeyelim.

"MUHALEFETE YÜKLENDİ

Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakı'ndaki diğer kardeşlerimiz MHP; Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR hepsiyle beraber inşallah sandıklara hazırlanacağız, sandıklara hakim olacağız, gümbür gümbür inşallah zafere koşacağız. Bu zat 15 seçim kaybetti. İnşallah pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak. Kimbilir belki de 28 Mayıs'tan sonra en büyük iyiliği önüne yeni bir fırsat çıkararak CHP'ye yapmış olacağız.

"RABBİM KİMSEYİ BUNLARIN ELİNE MUHTAÇ ETMESİN"

Ne diyor? Biz size bir daha bir şey göndermeyeceğiz. Bay Bay Kemal gerek yok. İhtiyacımız da yok. Biz AFAD'ımız, Kızılay'ımızla, belediyelerimizle şu ana kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da deprem bölgelerin ihtiyacını biz karşılarız.

'KİRA ŞİŞKİNLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYA KARARLIYIZ'

Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geriyor. Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi. Bu yükselişi tetikleyen çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu tabloyu kabul edemeyiz. Makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü! Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 1+1, 2+1 konutlarla vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle mesela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz 1,5 milyon yeni konut bunun parçasıdır. Diğer şehirlerimizde orta ve uzun vadede konut sayımızı artırarak kira şişkinliğini ortadan kaldırmakla kararlıyız."