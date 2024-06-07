Erdoğan’ın partiye yeni isimlerin katılmasını beklediği ileri sürülüyor

Yayınlanma: 07.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 04:00

AKP’de “değişim” sancısı yaşanıyor. Partide bir kesim “değişimin” hemen şimdi olması gerektiği, 2025 yılının ekim ayında yapılacağı belirtilen kurultayın “değişim” için geç olacağını belirtirken “Artık yeni şeyler söylememiz gerek. Değişimin gecikmesi durumunda oy kaybı artabilir ve çöküş sürecine girilebilir” kaygıları dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında hemen hemen her konuşmasında “sandıktan çıkan sonucun mesajını aldıklarını” belirterek partide “değişim” mesajı veriyor. AKP’de “değişimin” yerel seçimlerden hemen sonra olacağı beklentisi yüksekti. Ancak yerel seçimlerin üzerinden 2 ay geçti, “değişim” olmadı. Beklenen değişimin 2025 yılının ekim ayında yapılacak kurultayda gerçekleştirileceği belirtiliyor. Ancak partide, “değişim” için bu tarihin “geç olduğunu” düşünen önemli bir kesim bulunuyor. “Değişimin hemen şimdi yapılması ve ardından yeni isimlerle 2028 yılındaki seçimlere hazırlanılması gerektiği” belirtilirken “Eğer parti yönetiminde bir değişim olmazsa 2028 seçim süreci riske girer. Bir an önce değişim gerçekleşmeli ve partiye vizyoner isimler gelmeli. Halkın beklediği de bu. Artık yeni şeyler söylememiz gerek. Değişimin gecikmesi durumunda oy kaybı artabilir ve çöküş sürecine girilebilir” endişeleri dile getiriliyor.

‘KADRO SIKINTISI’

AKP’de Erdoğan’ın partide olası bir değişim için “yeni isimlerin partiye katılmasını beklediği” de iddia ediliyor. Partinin Kızılcahamam kampında da 2028 seçimleri sürecine giderken yeni adımların atılması ve toplum tarafından sevilen isimlerin partiye katılması kararı da alınmıştı. Erdoğan’ın “yeterli kadro oluşmadığı gerekçesiyle” de değişimi 2025 olağan kurultayında gerçekleştirmek istediği, o tarihe kadar da parti programındaki il ve ilçe teşkilatları kurultaylarının ancak tamamlanabileceği ifade ediliyor.