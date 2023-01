Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruya yanıt

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 18:40

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 19:06

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili; “Biz; milletimizin iradesine, ferasetine gerçekten inanıyoruz. Sandıktan da asla korkmuyoruz. Tarih resmen açıklandığında, Sayın Erdoğan da resmen başvurduğunda, YSK mutlaka görüşünü açıklamak zorundadır. Bu görüş, hukuki mi olacaktır? Belki böyle sunulmak istenecektir. Ama meşru mu olacaktır? Asıl soru bu. Biz ülkemizde, hele ki böyle ağır problem yaşadığımız dönemde bir meşruluk tartışması çıkmasını istemiyoruz. Bu hepimizin sorumluluğundan olan bir iş, başta YSK olmak üzere” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Zorlu, İran’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ne saldırıyı; “Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Kardeşliğimizin; iki devlet, tek millet şiarıyla her zaman olduğu gibi devam edeceğinden şüphemiz yok. İYİ Parti iktidarında da gerek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerekse Türk dünyasının her sahasında birlikteliğimiz adına, çıkarlarımız adına kazanılmış tüm haklar devam edecektir. Bölgemizin istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Bu konunun bir an önce aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Zira Karabağ’da devam eden bir süreç var. İstikrarsızlığı tetiklemek isteyen çevrelerin kurguları olma ihtimaline karşı arka planda ne olduğu çıkarılmalıdır” dedi.

Zorlu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin de şunları söyledi:

Biz bu eylemin başından itibaren karşısında olduk. Ancak bir gerçeğin altını çizmek lazım. Siyasi iktidar maalesef her seçim döneminde bir dış düşman algısı yaratarak, iç siyasette kendisine bir alan açmaya çalışıyor ve büyüyen ülkenin problemlerini de bu şekilde gölgelemeye çalıştığını görüyoruz. En son Hollanda’da portakal bıçaklayarak siyasetin kullanıldığı bir örnekleme. Milli konularda ciddiyet gerekiyor. Bizim bir ilkemiz var: Devlete ciddiyet…





Biz bu ciddiyetle bir karar aldık: Bu ırkçı kişi ve onun arkasındakileri, bununla birlikte böyle bir eyleme izin veren İsveç hükümetini mahkemeye verdik, suç duyurusunda bulunduk. Süreci takip edeceğiz. Bütün arzumuz bu davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne nihai olarak götürülmesi, böylelikle İsveç ve buna benzer terör örgütleriyle iltisaklı bir takım eylemlere zaman zaman izin vererek bizim bu kaygılarımızı derinleştiren ülkelerin de mevzuatlarını buna uygun şekilde düzenlemelerini gerektirecek bir karar çıkmasını sağlamak istiyoruz.

“HİÇ KİMSE BİZİM MİLLİ HASSASİYETİMİZİ SORGULAMAYA KALKMASIN”

Zorlu, basında İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin başvurusunun dondurulduğuna, durdurulduğuna yönelik haberlere de değinerek, “Bu eylemler, bu tavırlar ülkemizin milli hassasiyetlerine yönelik bu tavırlar devam ettiği sürece bizim bu tepkimiz de duruşumuz da İYİ Parti iktidarında aynı şekilde devam edecektir, değişmeyecektir. Hiç kimse bizim milli hassasiyetimizi sorgulamaya kalkmasın. Biz netiz” dedi.

“DAHA ASGARİ ÜCRETLİNİN CEBİNE GİRMEDEN RAKAM UÇTU GİTTİ”

Türk-İş’in bugün açıkladığı açlık ve yoksulluk rakamlarını hatırlatan Zorlu, “Açlık sınırı ne bugün 8 bin 864 lira. Asgari ücrete verilen zam eridi gitti. Şöyle iyimser bakacağımız bir tablo var; asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı durum geçen yılın başında, şubat ayında gerçekleşmişti. Şimdi birinci ayda bu gerçekleşmiş durumda. Artık şaşırmıyoruz. Bakan Nebati, gerçekleri örtbas etmekle uğraşsa da hakikat her şeyden daha parlaktır” dedi.

Yeni proje hazırladıklarını belirten Zorlu, “18 şubatta Ankara Arena Spor Salonu’nda Büyük Gençlik Buluşması’nı gerçekleştireceğiz. Özellikle genç arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. herkesi Ankara’da bir araya getirmekten de gurur duyacağız” dedi

“ÖĞRENCİYE HEM, ‘İKAMETGAH DEĞİŞTİR’ DİYORSUNUZ. HEM DE YURDUNU ELİNDEN ALABİLECEK BİR AŞAMAYI DA ONA SUNMUŞ OLUYORSUNUZ”

Önümüzdeki seçimlerde üniversite öğrencilerin oy kullanabilme durumlarında problem yaşayabileceklerini ifade eden Zorlu, şöyle devam etti:

Gençler, ‘biz bu seçime mührümüzü vuracağız’ diyorlar. Bir önceki seçimde bunu göz önüne almayan siyasi iktidar, bir anda haziran ayındaki seçimi 14 Mayıs tarihine alma çabası içinde. Olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Şu anda özellikle üniversite öğrencilerinin oy kullanmalarının önünde birkaç tane engel, bariyer var.





14 Mayıs özellikle ve sonrasında seçim ikinci tura kalırsa bu ikisini bir bütün olarak düşündüğümüzde final sınavlarına denk gelebilme olasılığı çok yüksek, birçok üniversitede. Seçim Kanunu değişikliğinin gerçekleştiği sırada bir teklifte bulunduk. Üniversite öğrencilerinin bu işlemi rahatlıkla yapabilmeleri için teklifte bulunduk. Reddedildi. Yurtta kalan bir üniversite öğrenci seçim takvimi açıklandıktan sonra bu aralıkta ikametgah değişikliği yapmaya kalktığında, yurtta kalamaz hale gelecek. Öğrenciye hem ikametgah değiştir diyorsunuz; hem de yurdunu elinden alabilecek bir aşamayı da ona sunmuş oluyorsunuz. Böyle bir anlayış olamaz. Bu belki de 1 milyona yakın bir sayı, totalde.

YSK’YA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OY KULLANABİLMESİ İÇİN ÇAĞRI

Parti olarak, Yüksek Seçim Kurulu’nda gerekli girişimleri başlatacağız; acaba bir genelge yoluyla yurtta kalan üniversite öğrencileri kısıtlı takvime sıkışmadan bugünden itibaren isterlerse bu değişikliği yapabilirler mi? İkincisi, yurtta kalmaları halinde bulundukları ilde oy kullanabilirler mi bunun YSK tarafından araştırılıp, hemen bir toplantı sonrasında kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz. YÖK’e bir çağrımız var, gelin bu tarihlerde yapılması muhtemelen olan sınavları erteleyelim, en azından bir hafta. İkametgahını alamamış arkadaşlarımızın, Cuma günü ve pazartesi günü tatil olmasını, ders yapılmamasını öneriyoruz.





Bütün bunlar gerçekleşmediği takdirde; Gençlik Politikaları Başkanlığımızın bu konuda önemli bir çalışması var. İlgili web sayfasına girerek, başvurularını bütün arkadaşlarımız yapabilirler. Hiçbir parti ayrımı gözetmeden, bu başvuruyu yapan bütün arkadaşlarımızın bulundukları illere giderek oy kullanmalarını ve daha sonra öğrenim gördükleri yere dönmelerine imkan tanıyacağız, bu konuda maddi desteği biz karşılayacağız. Bu da İYİ Parti taahhüdü olarak kayıtlara geçsin.

Zorlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat’ta açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili soruya Zorlu, şunları söyledi:

13 Şubat’la ilgili… Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride, bir bilgi mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil. Ama prosedür olarak. 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri söylediğimiz husus var: Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masada olduğu bir aşamada, biz mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bu değerlendirmemizin ardından da nihai olarak İYİ Parti, kararını ortaya koyacaktır.

Zorlu, Cumhurbaşkanı’nın üçüncü kez adaylığı ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

Biz; milletimizin iradesine, ferasetine gerçekten inanıyoruz. Sandıktan da asla korkmuyoruz. Ancak şu birkaç hususu da hatırlamakta fayda var. 2007 ve 2017 Anayasa değişikliklerinde anayasada çok net bir ifade var. ‘Cumhurbaşkanı’nın iki defadan fazla seçilemeyeceği.’ Anayasanın lafzına ve ruhuna bir bütün olarak baktığınızda, bu anayasa demokrasi, kuvvetler ayrılığına, tek bir kişinin tahakkümüne bırakılmaması için yönetimin; bu maddeyi onun için konuşlandırmış. Burada tarih resmen açıklandığında ve sayın Erdoğan da resmen başvurduğunda; bu süreçte YSK mutlaka görüşünü açıklamak zorundadır. Artık vatandaşlarımız da buradan nasıl bir görüş çıkacağını merak etmiyor. Aksi bir görüş olmadığı halde, bu çıkan görüş hukuki mi olacaktır? Evet, belki böyle sunulmak istenecektir. Ama meşru mu olacaktır? Asıl soru bu. Biz ülkemizde bir meşruluk tartışması çıkmasını istemiyoruz. Bu hepimizin sorumluluğundan olan bir iş, başta YSK olmak üzere.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATILACAK VE BUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN DE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Zorlu; bugün Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı’nda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale’nin, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: