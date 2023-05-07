Erzurum saldırısı sonrası AKP'li Öz'den tepki çeken paylaşım: 'Sen her övgüye layıksın Erzurum'
AKP Erzurum Milletvekili Adayı ve AKP eski İl Naşkanı Mehmet Emin Öz’ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan saldırısı sonrası yaptığı paylaşım dikkat çekti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da gerçekleştrilen saldırı sonrası AKP Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz'den skandal bir paylaşım geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul mitinginde Erzurum’a ilişkin söylediği sözlerden bir kesit paylaşan Öz, paylaşımında, “Sen her övgüye layıksın Erzurum” ifadelerini kullandı.
Öz, tepki çeken paylaşımını ise bir süre sonra kaldırdı.
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