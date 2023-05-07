Erzurum'daki saldırıya siyasilerden tepki yağıyor!

Yayınlanma: 07.05.2023 - 19:54

Güncelleme: 07.05.2023 - 21:09

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan taşlı saldırıya sosyal medyada siyasilerden ve yurttaşlardan tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Twitter'da açıklamalarda bulundu.

Saldırıya sert şekilde tepki gösteren Akşener "Ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız" dedi.

Akşener paylaşımında şunları aktardı:

"Devletin imkânlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki; millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız.

Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükûnetle kazanacağız!"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurum halkına yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu provokasyonu yapanlar ve onlara göz yumanlar hakkında savcılık derhal işlem başlatmalıdır. Bu seçimi barış, huzur ve kardeşlik isteyenler kazanacak."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!"

"ÜLKEYİ GETİRDİĞİNİZ HALE BAKIN"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın! Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum’da Sn. Ekrem İmamoğlu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de, azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs’ta ülkemiz huzura kavuşacak."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Ne birbirimizin düşmanıyız ne de bu bir savaş. 85 milyon biriz ve öyle kalacağız. Bu sadece bir seçim ve değişim gerçekleşecek. Nefret ve korku siyasetinin son bulması için bu seçimi kazanacağız. Geçmiş olsun Ekrem Başkanım ve hiç merak etmeyin: ‘Her şey çok güzel olacak’”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Asla provokasyona gelmeyeceğiz. Sağduyumuzu koruyacağız, nefret değil, sevgi kazanacak”