Eski TÜİK Başkanı Aydemir, söylemler ile veriler arasındaki çelişkiye dikkat çekti

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Arnavutköy Sanayici ve İş İnsanları ile yaptığı toplantıda “İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen vatandaşlarımızın sayısı bu yıl 1 milyonu geçti” dedi. Konuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiren eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, Işıkhan’ın söylemleri ile SGK’nin verilerinin uyuşmadığını belirtti. Söylem ile verilerdeki çelişkiye dikkat çeken Aydemir, SGK’nin sitesinden alınan verilere göre 2023’ün aralık ayında sigortalı işçi sayısının 16 milyon 400 bin kişi, 2024’ün temmuz ayında ise 16 milyon 790 bin kişi olduğunu aktardı. Aydemir, “Ancak siz İŞKUR’un 1 milyon kişiyi işe yerleştirdiğini iddia ediyorsunuz. Bu mümkün değil” dedi.

İŞKUR’un işe yerleştirdiği çalışan sayısının en fazla binlerle ifade edilebileceğini belirten Aydemir, “İşverenler, örneğin bazı teşviklerden yararlanmak için İŞKUR kaydı yaptırıyor. veya İŞKUR SGK kayıtlarını alıp işe giren herkes için bu kadar kişiyi işe yerleştirdik diyor olmasın” ifadelerini kullandı.

‘TÜİK SONRASI HASTALIK OLDU’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Aydemir, “Artık kurumların birçoğu, verileri yayımlarken hiçbir süzgeçten geçirmeden, yanlış, eksik veriler yayınlıyor. Bu bir alışkanlık, hastalık haline geldi. Özellikle TÜİK’in verilerinin yanlış yayınlanmasına bağlı olarak her kurum, tabiri caizse rakamları sallıyor. Kimse doğru mudur değil midir diye test edip konuşmuyor” dedi. İŞKUR’un 8 ayda bu kadar kişiyi işe yerleştirmesinin fiilen mümkün olmadığına dikkat çeken Aydemir, “Kayıt dışı çalışanları bu teşvikten yararlanmak için zaman zaman kayıt içine alıp İŞKUR üzerinden gösteriyorlar” dedi. Işıkhan’ın söylemlerini eleştiren Aydemir, “Bir bakan açıklama yapıyor, kendisine bağlı iki kurumun verileri çok farklı. Kimse de merak edip sormuyor veya araştırmıyor. O kadar kişi ne iş yapıyorsunuz? ” diye konuştu.