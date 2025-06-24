Evinin çevresinde arama yapılmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ilk kez konuştu! 'Suç yok, suç yaratmaya çalışıyorlar'

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, evinin çevresinin aranmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Balıkesir-Edremit’deki evinin etrafında 20 Haziran tarihinde arama çalışmaları başlatılmış ve üç gün boyunca farklı saatler devam etmişti. Aramalar kapsamında, jandarma ekipleri, savcı eşliğinde metal dedektörlerle bölgeyi incelemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arama yapılan alanın önceki yıllarda belediyeye terk edilen alan olduğunu belirtirken, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, yapılan aramalara ilişkin konuştu.





“TÜRKİYE’DE ARTIK SEÇİM KAZANMANIN AYIP, GÜNAH OLDUĞU BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ”

Aramayı değerlendiren Hasan İmamoğlu, “Yapılan arama kanunsuz, insanlık dışı, suçlayıcı meseleleri aramak… Her yerde yapıyorlar, sadece bize de değil. Suç yok, suç yaratmaya çalışıyorlar. Bunu sadece ben söylemiyorum. Sokaktaki vatandaş da aynısını söylüyor. Siyasi baskı, siyaseten yok etme çabası… Türkiye’de artık seçim kazanmanın ayıp, günah olduğu bir şekilde yaşıyoruz” dedi.

“ONLAR, BUNUN CEZASINI ÇEKENE KADAR YAŞAMA MECBURİYETİNDE HİSSEDİYORUM KENDİMİ”

Bir baba olarak yaşadıklarını yorumlayan İmamoğlu, “Her anne her baba ne düşünüyorsa misliyle fazlasını düşünüyorum. Bunlar, insanları çaresiz bırakıp çare arayış durumuna sokaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ama biz mecburuz dayamaya. Onlar, bunun cezasını çekene kadar, onu görene kadar yaşama mecburiyetinde hissediyorum kendimi” diye konuştu.

“TAMAMEN EDREMİT BELEDİYESİ’NİN MALIDIR ORASI”

Arama yapılan alanın kendisine ait olmadığını, imar kanunu gereği seneler önce belediyeye terk ettiğini belirten Hasan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Arama yapılan yer tamamen kamuya terk edilmiş yeşil alan. Orayı ben aldığımda arazinin tümü 25 bin metrekareydi. Üç ortak almıştık. İmar yasasına göre bizim orada bir miktar yeşil alan bırakmamız gerekirdi. O alan, bırakılan yeşil alandır. Yeşil alan, kamunun malıdır. Kamunun malından da belediye sorumludur, belediyenin tasarrufundadır. Tamamen Edremit Belediyesi’nin malıdır orası. Yeşil alandır. Park yapar, şunu ya da bunu yapar. Ama başka sahibi yok oranın.”

“BEN KUYUNUN OLDUĞUNU DA BUNLARDAN ÖĞRENDİM”

Bölgede olduğu iddia edilen ‘kuyuya’ ilişkin bilgisi olmadığını kaydeden İmamoğlu, “Benim bir bilgim yok. Ben kuyunun olduğunu da bunlardan öğrendim. Ben o yeşil alanı terk etmek durumundaydım terk ettim. Orası ayrı tapudur. Yaklaşık 2 bin ya da 2 bin 500 metrekaredir” dedi.

“HAYATIM BOYUNCA BENİM BİR TANE KANUNSUZ İŞİM OLMADI”

Evinin çevresinde arama yapıldığını kendisinin de gördüğünü belirten Hasan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ben oradan geçiyordum. Jandarma komutanı gördü beni. ‘Ne arıyorsunuz’ dedim. ‘Seni arıyoruz’ dedi. ‘Ben buradayım’ dedim. O da ‘Şaka yaptım, taş toprak arıyoruz’ dedi. ‘Hayırlı olsun’ dedim ve geçtim evime. İnsanlara bu kadar eziyet etmek günahtır. Allah’a şükür hayatım boyunca benim bir tane kanunsuz işim olmadı. Kanunsuz iş yapmadım. İnşallah bunun da hesabını soran çıkar, çıkacaktır da.”