Fahiş fiyatlar sektörü vuruyor, besicilik bitiyor

19 Ekim 2021 Salı, 10:51

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, artan yem fiyatları nedeniyle ülke hayvancılığının zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Ender Teke ve ilçe örgütü üyesi partililerle birlikte Bursa Orhangazi’de besicileri ziyaret eden Sarıbal, hayvancılığın %70’ni oluşturan yem fiyatlarının son bir yılda %100’ün üzerinde artarken et fiyatlarının ancak %17 arttığına dikkati çekti. Mevcut durumda hayvancılığın sürdürülemez olduğunu belirten Sarıbal, şunları söyledi:

“Besiciler artan yem fiyatları nedeniyle hayvancılık yapamaz durumda. Orhangazi’de görüştüğümüz besicilerden biri 1 milyon liralık hayvan aldığını yem parasının ise 800.000 lira tuttuğunu belirterek, ‘Bu koşullarda benim bu hayvanı besleyip, elektrik, su, kaba yem, verilen emek hesaba katıldığında benim bu işten para kazanmam mümkün değil. Her gün zarar ediyorum’ dedi. Besiciler ete zam istemiyorlar, artan fahiş yem fiyatlarının düşürülmesini talep ediyorlar. Besiciler, yem maliyetleri bu şekilde devam ederse kasapların et alamayacağını, dolayısıyla da tüketicilerin de et tüketemez hale geleceğini ifade ettiler” diye konuştu.

Besicilerin geçen yıl Kurban Bayramı döneminde 36-40 lira arasında kesim yaptıklarını bu yıl ise 42-46 lira arasında kesim yapabildiklerini kaydeden Sarıbal “Hayvancılığın %70’ni oluşturan yem fiyatları %100’ün üzerinde artarken aynı sürede besicilerin et fiyatları %15 ile %17 arasında artmış. Kesim fiyatlarının yem fiyatları karşısındaki artışı hayvancılık için sürdürülebilir bir durum değil. Yem fiyatları başta olmak üzere besicilerin girdileri düşürülmeli” dedi.

ESK BESİCİYE ZARAR ETTİRİYOR

Et ve Süt Kurumunun (ESK) zarar ettiğini bunun da Hazine’den görev zararı olarak karşılandığını vurgulayan Sarıbal, “ESK’nın son üç yıllık kamu zararı 654 milyon liraya ulaştı. Bu yıl ise daha yıl bitmeden ilk 9 ayda 422 milyon liralık kamu zararı oluşmuş durumda. Oluşan kamu zararı et fiyatlarını düşürmek için yapılan bir iş. Ama ülkedeki besicilere zarar vermektedir. ESK piyasadan belli başlı firmalardan canlı hayvan alıp kesim yaparak yandaşlarını korurken, buna karşın küçük aile işletmesi olan besiciler, düşük kesim ve yüksek yem fiyatları karşısında sürekli devlet eliyle eziliyor” dedi.