Fatih Altaylı: Demirtaş'ın siyaseti bırakması en çok bunların işine gelecektir

Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:33

Güncelleme: 01.06.2023 - 11:33

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi sitesinde kaleme aldığı bugünkü yazısında 2016 yılından beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakma kararını ele aldı.

Yazısında, Demirtaş’ın 'Aktif politikayı' bırakma kararının kendisini gerçek anlamıyla hayal kırıklığına uğrattığını ve üzdüğünü belirten Altaylı, "Çünkü Türkiye siyasetindeki en önemli ve etkili aktörlerden biriydi.Kendi partisi ve seçmeni üzerinde müthiş bir etkisi olduğu gibi, merkez soldaki seçmenlerde de büyük oranda saygı ve muhabbetle izleniyordu.Ancak Demirtaş’ın giderek artan popülaritesi asıl olarak etnik Kürt siyasetinin şiddet yanlısı unsurlarını çok rahatsız ediyordu.Yıllarını dağlarda geçirmiş, PKK’nın kurucu kadrosu ve Öcalan için Demirtaş’ın popülaritesi büyük bir tehlike ve ciddi bir kıskançlık sebebi idi. Şöyle düşünüyorlardı, 'Biz dururken, Demirtaş kim ki, Kürt siyasi hareketini temsil edecek.'" ifadelerine yer verdi.

"ELBETTE ÖCALAN DA VARDIR"

"Demirtaş’tan kurtulmak isteyen sadece milliyetçi Türk siyasetçiler değil, Kürt milliyetçilerinin silahlı kanadı idi" görüşünü aktaran Altaylı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Demirtaş hapiste ise bundan mutluluk duyanlar ve hatta sebep olanlar arasında radikal Kürtçü siyasetçiler ve Kürt siyasi hareketinin üzerindeki askeri vesayetin sahibi Kandil’deki ekip ve elbette Öcalan da vardır. Demirtaş’ın mahpusluğu, bu grupların konsensüsüdür. Bu yüzden Demirtaş’ın siyaseti bırakması en çok bunların işine gelecektir. Oysa ben terörün olmadığı, PKK’nın silah bıraktığı, HDP ya da o gün hangi isim altında örgütlenmişse, barışçı Kürt siyasetinin Demirtaş başkanlığında neler yapabileceğini, Türkiye’ye hangi katkıları sunabileceğini görmek ve öğrenmek isterdim. Demirtaş’ın ana muhalefet partisi lideri olarak performansını gerçekten çok merak ederdim."