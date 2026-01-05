Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Erbakan'dan, TÜİK'in enflasyon verisine tepki: 'TÜİK var, huzur var'

5.01.2026 15:19:00
ANKA
TÜİK'in bu sabah açıkladığı enflasyon verilerine, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan tepki geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verisine tepki gösterdi.

Erbakan, "Patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirimi yaparken kaynak var; işçinin, memurun, emeklinin maaşına gelince para yok" dedi.

"İŞÇİNİN, MEMURUN, EMEKLİNİN MAAŞINA GELİNCE PARA YOK"

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı: TÜİK var, huzur var. Memur ve memur emeklisine yüzde 18,61; SGK emeklisine yüzde 12,19 zam. Patronlara milyarlarca dolarlık vergi indirimi yaparken kaynak var; işçinin, memurun, emeklinin maaşına gelince para yok.

Biz bu ülkede 'önce imtiyazlılar' anlayışı yerine, 'önce millet' anlayışını hakim kılacağız."

