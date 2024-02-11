Yayınlanma: 11.02.2024 - 09:57

Güncelleme: 11.02.2024 - 09:57

Hayatını kaybetmesiyle sosyal medyada araştırılmaya başlanan Fatma Sevim Baltacı'nın kariyeri ve kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı neden öldü?

FATMA SEVİM BALTACI KİMDİR?

Fatma Baltacı 22 Ekim 1981’de İstanbul Fatih ilçesinde doğdu. Aslen Trabzon'lu olan Baltacı orta ve lise ögrenimini Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Moda - Giyim -Tasarım eğitimi aldı. 2007 - 2014 yılları arası tekstil sektöründe Yönetici-Stilist olarak çalıştıktan sonra İlahiyat fakültesine başladı. Siyasi hayatına 2015 yılında Fatih İlçe Kadın Kolları Ar-Ge Birim başkanlığı ile başlayıp 2016-2023 yılları arası İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile ara vermeden devam etti. İl yönetim kurulu üyesi olarak teşkilatın çeşitli komisyon ve birimlerinde (Teşkilat komisyonu , Ar-Ge , Tantım Medya, Shib-AK bülten sorumluluğu, Siyaset Akademisi eğitimi, İl kadın kolları İnsan Hakları Birim Başkanlığı)görev aldı.