Ferdi Zeyrek: Halkın iradesine saldırı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 13:00

Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Zeyrek, "Ege Belediyeler Birliği olarak İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof.Dr. Ahmet Özer'in dün sabah erken saatlerde evinde gözaltına alınmasını, ardından tutuklanmasını ve Esensurt Belediyesi'ne kayyum atılmasını kaygı, üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Ahmet Başkan, Adalet Bakanlığı'nın verdiği "Temiz Kağıdı"nı alarak 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne katılmış, Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oyunu (Yüzde 49.04-227.608) alarak seçilmiştir. Seçimlerin üzerinden henüz 7 ay geçmişken yapılan operasyonu halkın iradesine saldırı olarak görüyoruz. Ege Belediyeler Birliği olarak; yargının siyasete alet edilmesini kabul etmiyoruz. Yargı sopasını siyaseti dizayn etmede kullanılmasını son derece tehlikeli olarak görüyoruz. Seçimle gelen, seçimle gitmelidir. Halkın tercihlerine saygı duymayanlara, halk iradesini göz ardı edenlere bir kez daha sesleniyoruz; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hukuk ve adalet herkes için gereklidir. Yargı kimsenin elinde tutacağı sopa, yargı mensupları da kimsenin emir eri değildir, olmamalıdır. Yargı asla siyasallaştırılmamalıdır.Yapılmaya çalışılan bu operasyonu kabul etmiyor, süreci yakından takip ettiğimizi siz değerli halkımıza duyuruyoruz” diye konuştu.