FETÖ'nün "izdivaç" soruşturması: 7 zanlıya adli kontrol
Diyarbakır merkezli 6 ilde, FETÖ'nün "izdivaç" dosyası kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen FETÖ üyeleri ile ilgili ByLock yazışmaları bulunan kadın FETÖ mensuplarına yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 7 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır merkezli 6 ilde FETÖ'nün "izdivaç" dosyası kapsamında 2 Kasım'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Aralarında Boğaziçi ve Dicle üniversiteleri mezunlarının da bulunduğu 3 zanlının ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.
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