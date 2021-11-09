FETÖ'nün "izdivaç" soruşturması: 7 zanlıya adli kontrol

09 Kasım 2021 Salı, 10:37

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen FETÖ üyeleri ile ilgili ByLock yazışmaları bulunan kadın FETÖ mensuplarına yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 7 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli 6 ilde FETÖ'nün "izdivaç" dosyası kapsamında 2 Kasım'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Aralarında Boğaziçi ve Dicle üniversiteleri mezunlarının da bulunduğu 3 zanlının ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.



