'Futbolda şike kumpası' davasında yeni gelişme: Dosya mütalaaya gönderildi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 15:38

Güncelleme: 25.09.2024 - 15:43

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın, istinafın usulen bozma kararının ardından İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmesine bugün devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Necati Keskin ile tarafların avukatları katıldı. Başka suçlardan tutuklu bazı sanıklar da duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

İstinafın bozma ilamına karşı beyanları alınamayan son sanıklarında beyanları alındı. Dosya kapsamında sadece haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların beyanları alınamadı. Necati Keskin, bozma ilamına karşı bir diyeceğinin olmadığını söyleyerek önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirtti. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan İlhan İşbilen ise, "Hakkımdaki, örgüt yöneticiliği suçlaması yönünden açılan davanın reddine, diğer suçlamalardan ise beraatıma karar verildi. Hakkımda verilen bu kararlar istinaf tarafından da kesinleşti. Dolayısıyla bu davadaki 'sanık' sıfatım sona ermiştir" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı İsmail Hakkı Başaran, bozmanın üzerinden fazla zaman geçmiş olmasına karşın henüz bozma ilamı hakkında bir karar verilemediğini kaydederek, dosya kapsamında sadece yakalamalı sanıkların bozmaya karşı beyanlarının alınmadığını ifade etti. Avukat Başaran, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesini talep etti.

DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların, yakalama kararlarının infazının beklenilmesine karar verdi. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2025' erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle açılan davada 4 Haziran 2021'de karar açıklanmış, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 76 kez 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 1 yıl 6'şar ay, 166 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6'şar yıl ve 91 kez 'iftira' suçundan da 2'şer yıl olmak üzere toplam 1292 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski polis memuru Lokman Yanık, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 5 yıl, 91 kez 'iftira' suçundan 1 yıl 8'er ay ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 161 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ise 70 kez 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 5 yıl 7 ay 15'er gün, 4 kez 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 4 yıl 6'şar ay, 134 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün, yine 13 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 7 yıl 6'şar ay, 17 kez 'iftira' suçundan 2'şer yıl, 69 kez 'iftira' suçundan da 2 yıl 6'şar ay olmak üzere, müşteki ve mağdurlara karşı tüm bu suçlardan 1971 yıl 1 ay hapse mahkum olmuştu.

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender ise 76 kez 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 5'er yıl, 155 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 7 yıl 6'şar ay, 80 kez 'iftira' suçundan 2 yıl 6'şar ay ve yine 12 kez 'iftira' suçundan da 2'şer yıl olmak üzere toplam 1766 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Benzer suçlardan sanıklardan Muhammed Kaya 1381 yıl 6 ay ve Ramazan Haktan Helvacı da 1005 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Sanıklardan Furkan Durmaz 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan diğer sanıkların aldığı cezalardan daha az olan 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmıştı. Sanık Durmaz, bu suç ve diğer suçlarla toplam 302 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı. Diğer sanıkların 26'sını benzer suçlardan 5 yıl ile 675 yıl arası hapis cezasına mahkum eden mahkeme, 15 sanığa sadece 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hapis cezaları vermişti.

Mahkeme, sanıklardan Ekrem Açıkel ile İlhan İşbilen'in tüm suçlardan beraatına hükmetmiş, 9 sanıkla ilgili 'herhangi bir karar veya ceza verilmesine yer olmadığına', 29 sanıkla ilgili ise 'beraat ve karar veya ceza verilmesine yer olmadığına' yönelik hükümler kurmuştu.

USULDEN BOZULMUŞTU

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dosyada eksiklikler olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu.