Gamze Taşçıer'den bakanlara: 'İstifa' demeyin, lügatinizdeki ifadesiyle görevden affınızı isteyin

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 12:43

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 12:44

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 6 Şubat depreminin ardından iktidar mensuplarından ve yetkililerden kimsenin istifa etmemesine ilişkin açıklama yaptı.

Taşcıer, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

BU DEPREMİN GELECEĞİ BİLİNİYORDU: Memleket olarak çok acı günler yaşıyoruz. On binlerce insanımızı bir doğal afet sonucu yitirdik. Ancak bunun bir doğal afet olması göz göre göre geldiği gerçeğini değiştirmiyor. Afet uzmanları ve jeologlar bu depremin geleceğini yıllardır söylüyor, yıkıcılığına dair uyarılarda bulunuyorlardı. Ortada raporlar var. Bizler AFAD hakkında uyarılarda bulunduk, bu haliyle etkin bir afet sonrası müdahale gerçekleştiremeyeceğini söyledik, AFAD kendi iç raporlarında bile bu acziyetini ifade etti. Bununla da kalınmamış, AFAD’ın bu bölgede gerçekleşecek 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunu çalıştığı da biliniyordu. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu da artık herkes biliyor. Yani bu deprem bir sürpriz değildi. Geleceği biliniyordu, sadece günü saati bilinmiyordu.

TEK BİR KİŞİ DAHİ İSTİFA ETMEDİ: Şu ana dek ülkeyi yönetenlerden tek bir kişi dahi istifa etmedi. Sorumluların istifa etmesi bir yana, gerçekleri haberleştirip yazdığı için gazeteciler istifa ettirildi. AFAD’ın afet sonrasında belki de binlerce insanlarımızın canına mal olan beceriksizliğinin, günlerce birçok enkaza ulaşamamasının, barınma ve beslenme ihtiyacını karşılayamamasının ve büyük bir koordinasyonsuzluk sergilemesinin sonrasında bir tek AFAD yetkilisi istifa etme gereği görmedi. Bakanlar istifa etme erdemi gösteremiyor. Daha ne olması lazım? İçişleri, Çevre Şehircilik ve Sağlık Bakanlarının bir gün daha geçmeden istifa etmeleri gerekiyor. Biraz utanmaları varsa bunu yapmaları gerekiyor.

EKRANDA GÖZYAŞI DÖKMEDEN ÖNCE ÖNLEMİ ALACAKSINIZ: AFAD Süleyman Soylu’ya bağlı. Genel Başkanımızın açıkladığı, Kasım 2022’de gerçekleşen Düzce depremi sonrası AFAD’ın hazırladığı rapor için Soylu ‘rapor talimatını ben verdim’ dedi. Sordum hala da soruyorum, verdin de ne yaptın? Sayfalar dolusu beceriksizliğin sorumlusu İl Müdürü bile hala görevde. Şimdi çıkmış dersler alacağız diyorlar. Siz daha can kaybı olmayan bir deprem sonrası yaşananlardan bile ders almamışsınız, kimi kandırıyorsunuz? Ekranda göz yaşı döküp kader demek için önce önlemi alacaksınız. Siz göz göre göre, AFAD’ın bu halde olduğunu bile bile seyretmişsiniz. Soylu’nun derhal istifa etmesi gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ülke çapında bir anlamda seferberlik ilan edip kentlerimizin depreme dayanıklı hale getirilmesi için çaba sarf etmesi gerekirken Kanal İstanbul gibi akıl bilim dışı projelerin peşinden koşuyordu.

LÜGATİNİZDEKİ İFADESİYLE GÖREVDEN AFFINIZI İSTEYİN: İstifa etmesi gerekenlerin başında Fahrettin Koca da var. İskenderun Devlet Hastanesi’ne şifa bulmaya giden insanlar gelen deprem sonrası o hastanede can verdi. Çünkü savaşta afette, ne olursa olsun ayakta kalması gereken bir Devlet hastanesi bu depremde yıkıldı. 2012 yılında bu hastane için depreme dayanıksız raporu verildiği hala hastanenin sitesinde yazıyor. 11 yıldır o hastane çürük şekilde kullanılmış, sayısız insan, çoluk çocuk her an çökme tehlikesi olan bir binaya tedavi için girmiş. Bakanlık ise bu tehlikeyi seyretmekle yetinmiş. Bu nasıl bir ihmaldir, akıl mantık almıyor. Orada ölen insanların vebali 11 yıldır bu süreçte Sağlık Bakanlığı yapanların üstündedir. Şu an görevdeki Fahrettin Koca 5 yıldır o koltukta oturuyor. O hastanede yakınlarını kaybeden insanların yüzüne nasıl bakacaksınız? Adına istifa demeyin, sizin lügatinizdeki ifadesiyle görevden affınızı isteyin, ama o koltuklardan kalkın. Önlem almadınız, bari yüzünüzün biraz olsun kızardığını ispatlayın. Yoksa o da mı yok diye sormak bile istemiyorum.”