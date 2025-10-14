Gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğuna devam kararı

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay hakkında düzenlenen iddianamede Karabay'ın YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hâkim Hatice Kozan 'mağdur' olarak yer aldı.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUK DEVAM KARARI

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; hakkında düzenlenen iddianame ardından Karabay'ın dosya üzerinden ilk tutukluluk değerlendirmesi bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldı.

Mahkeme, istenen ceza öngörülünce Karabay'ın tutuklu kaldığı sürenin "ölçülü" olduğu ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle ara karar ile tutukluluğa devam kararı verdi.