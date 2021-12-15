Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'den "Güçlendirilmiş Parlementer Sistem" açıklaması

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi temsilcileriyle yapılan görüşmede çıkan "Güçlendirilmiş Parlementer Sistem" kararını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2021 Çarşamba, 10:26
Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'den
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Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, altı parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Ayhan Sefer Üstün, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi temsilcileriyle yapılan ortak görüşmeye dair Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Üstün, yasama, yürütme ve yargıda cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlandırılması konusunda uzlaştıklarını belirtti. Üstün devamında, "Şimdi rapor yazma aşamasındayız. Bütün kötülüklerin anası olan ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden tez zamanda kurtulacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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