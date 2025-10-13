Gelecek Partisi'nden AKP'li Özlem Zengin'e tepki: 'İktidarın kötülüklerini Davutoğlu'na yüklemek hangi vicdana sığar?'

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Karcı, paylaşımında, "Zamanında iyi dinleyememişsiniz Özlem Hanım! 23 yıllık iktidarın tüm iyiliklerini Sayın Cumhurbaşkanına, tüm kötülüklerini ise Sayın Başbakana yüklemek; üstelik yayında görüleceği üzere, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir konuda moderatörün sizi düzeltmesine rağmen, 2004 yılında Sayın Genel Başkanımız bırakın Başbakanlığı, Dışişleri Bakanı dahi değilken, her netameli konuyu sahiplenmediğiniz gibi yine doğrudan Sayın Ahmet Davutoğlu’na mal etmeye çalışmak, hangi vicdana sığar? AK Parti’nin vicdan sahibi kitlelerine sorarız!" ifadesini kullandı.