Gökhan Ünalan 'Millet dünyayı yiyor' demişti: AKP'li Palu Belediyesi'ni borca batırdı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:38

Elazığ'ın AKP'li Palu Belediyesi, belediye hizmet binası yapım işi için 28 Ekim 2021 tarihinde ihaleye çıktı. Alınan bilgiye göre, yapım işi ihalesine AKP'li Elazığ Belediyesi meclis üyesi Gökhan Ünalan'ın kardeşi Zülfü Ünalan ve Murat Demirci İnşaat Anonim Şirketi girdi.

İhalede Zülfü Ünalan 5 milyon 370 bin teklif ederken Murat Demirci İnşaat Anonim Şirketi ise 7 milyon 800 bin TL civarında teklif verdi. Belediye hizmet binasının yapım işi en düşük teklifi veren Zülfü Ünalan'da kalmasına rağmen yapım işinin maliyetini kurtarmayacağı gerekçesiyle ihaleden vazgeçildi.

BELEDİYE KASASINDAN 4 MİLYON 180 BİN TL FAZLA PARA ÇIKACAK

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, AKP'li belediye meclis üyesi Gökhan Ünalan ise 160 bin TL'lik teminatı kurtarmak için belediyenin ihaleyi iptal etmesini talep etti. Belediye de ‘mimari projede yapılacak olan değişiklik' gerekçe gösterilerek ihaleyi iptal etti.

AKP'li Elazığ belediyesi meclis üyesi Gökhan Ünalan'ın kardeşi olan Zülfü Ünalan'a 160 bin TL'lik teminatı iade edildi. AKP'li Palu Belediyesi, 17 Aralık 2021 yılında belediye hizmet binasının yapım işi için ikinci kez ihaleye çıktı.

İhaleye tek başına giren Murat Demirci İnşaat Anonim Şirketi, 9 milyon 550 bin TL karşılığında ihaleyi aldı. Yapılan ilk ihalede 5 milyon 370 bin TL teklif verilmesine rağmen belediyenin ‘proje değişikliği' gerekçesiyle ihaleyi iptal etmesi sonrasında yapılan ikinci ihaleden belediye 4 milyon 180 bin TL zarara uğratıldı.

“BAŞKAN OLAYI DOĞRULADI”

Palu Belediye Başkanı AKP'li Bekir Yıldırım söz konusu ihalenin bahsedildiği gibi gerçekleştiğini belirterek konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

‘İhalenin iptal edilmesi için size baskı yapıldı mı?' sorumuza “Öyle bir şey yok bize kim baskı yapılabilir?' diye cevap verdi. İlk ihalenin iptal edilme gerekçesinin nedenini sorduğumuz da ise, “Ben bilmiyorum bu Pazar günü yanımda bir şey yok ben sana neyi cevap veririm. Sen çok biliyorsan gel masada otur hesabı kitabı yap telefondan olmaz. Pazar günü rahatsız etmeyin gel oturalım konuşalım, tartışalım telefonda ne konuşacağım. Bana hiçbir şey sorma telefonu kapatıyorum” diyerek tepki gösterdi.

“BU İHALE ZARARINA ALMAYIN DEDİM”

İptal edilen ihaleye ilişkin Sözcü'ye konuşan Zülfü Ünalan'ın abisi Elazığ Belediyesi meclis üyesi AKP'li Gökhan Ünalan,

“İhaleyi ben almadım, kardeşlerim almış. Onlar alınca tabi benim haberim yok. Çünkü biz ayrı iş yapıyoruz. Zaten o ihale zararına bir ihale, ‘bu ihaleyi almayın’ dedim. Bu dolar artışında kurum ihalesi sıkıntılı olduğunu söyledim.

Hatta şunu da düşündük; siz bu ihaleyi bir daha kontrol edin zarar mı kar mı ediyoruz bakın kar ediyorsa yapın. Sonra bir daha çalışma yaptılar ben de ihaleyi kontrol ettim baktım ki ihale kurtarmıyor. Kaldı ki kârı da geçtim ihale zarar ediyor. Yüzde 40 kırım yaptığı ve belediyenin işinin yapılamayacağını gördük.

Bu fiyatla zaten yapılamayacağı her türlü ortada. Bend e Palu Belediye Başkanıyla görüştüm. Başkan bey de ihalenin iptal edilmeyeceğini söyledi. Belediyenin ödenek konusunda sıkıntıları var iki ihaleye çıktılar ama hâlâ bu ödeneği ödeyemediler, ödeyemeyecekler çünkü para yok.

Ziver İnşaat ile görüşme de yok bu tamamen yalan benden habersiz öyle bir şey de yapamazlar. Kaldı ki İhale kanunen zaten yaklaşığın çok altında kaldığı için iptal olup ve ikinci firmaya kalmıyor.

Dolayısıyla ihale iptal edilip iç düzenleme yapılıp daha konfor ve kullanışlı olsun diye. Sonrasında ise belediye proje değişikliğine gitti bu değişiklikten sonra bir daha ihaleye çıkıldı” diye konuştu.

“PROJE DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİLER BİZDEN DE YARDIM İSTENDİ”

‘Dolar bazının yüksek olmasından dolayı ihaleye çıkılmaması gerekirdi' diyen Ünalan, “Çünkü dolar kuru Türkiye çapında ekonomiyi kilitlemiş bir durumda. İnşaat sektöründe her alanda durulma yaşandı.

Belediye de yıkılan mevcut binalar biran önce yapılsın diye hızlı şekilde ihaleye çıkmış. Dolar kurunun yüksek olmasından dolayı yapım maliyeti yüksek çıktı. Normalde bu ihaleye 15 gün sonra ya da bir ay sonra çıkılmış olsaydı oranın şuanda yapım bedeli 7 buçuk milyona bile gitmeyecekti.

Belediyeye ödenek gelmediği ve para konusunda sıkıntı olunca proje değişikliğine gittiler bizden de yardım istendi bizde bilgimizin yettiğince memleketimiz olduğu için yardımcı olduk. Burada herhangi bir kanun dışı işlem yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ BAŞKAN ‘MİLLET DÜNYAYI YİYOR' DEMİŞTİ

Daha öncede AKP’li Palu belediyesine alınacak 5 işçi alımı için işçilerin Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım ve AKP’li meclis üyelerine yakın isimlerin alınacağı iddiasıyla ilgili konuşan belediye başkanı Bekir Yıldırım, “Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?” açıklamalarında bulunmuş ve tepkilere neden olmuştu.