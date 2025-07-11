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Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı: İBB soruşturmasında etkin pişmanlıkla tahliye olan Adem Soytekin'in eski avukatından önemli açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı: İBB soruşturmasında etkin pişmanlıkla tahliye olan Adem Soytekin'in eski avukatından önemli açıklama

11.07.2025 11:32:00
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Haber Merkezi
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Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı: İBB soruşturmasında etkin pişmanlıkla tahliye olan Adem Soytekin'in eski avukatından önemli açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da tutuklandığı operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan İBB soruşturması avukatlarından Onur Büyükhatipoğlu, dün etkin pişmanlık ifadesinin ardından tahliye edilen eski müvekkili Adem Soytekin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müvekkilinin kendisiyle ilgili iddiaları üzerine gözaltına alınan Büyükhatipoğlu, Soytekin'in istifa etmesine izin vermediğini söyledi.

İBB soruşturması avukatlarından Onur Büyükhatipoğlu cumartesi günü, eski müvekkili ve İBB soruşturması kapsamında dün etkin pişmanlıkla tahliye olan iş insanı Adem Soytekin'in verdiği etkin pişmanlık ifadesi sonrası gözaltına alındı.

Salı günü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gibi isimlerle adliyeye sevk edilen Büyükhatipoğlu, buradaki sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"VEKİLLİĞİNDEN ÇEKİLİYORUM"

İBB soruşturması avukatlarından Büyükhatipoğlu, sosyal medya hesabında, savcılıktaki sorgusunda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevabı paylaştı. Soytekin'in kendisini azletmediğini ve istifa etmesine izin vermediğini belirten Büyükhatipoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Adem Soytekin cezaevinde bulunması nedeniyle olayları, kişileri ve yaşananları karıştırmış olabilir ya da cezaevinden kurtulabilmek amacıyla hayali olaylar beyan etmiş olabilir. Sır saklama yükümlülüğüm gereğince vekâletnameli avukatı olduğum için kendisiyle yapmış olduğum görüşmeleri aktaramıyorum ancak yapmış olduğumuz görüşmeler hukuki mütalaalardır. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Avukatlık güven ilişkisidir. Adem Bey’in benimle ilgili bu iddialarından sonra avukatlığını yürütebilmem mümkün değildir. Bugüne kadar Adem Bey beni azletmediği gibi istifa etmeme de izin vermemiştir. Ancak bu beyanlardan sonra istifa ederek vekilliğinden çekildiğimi belirtmem gerekir. Bir avukat olarak örgüt üyeliğiyle suçlanıyor olmam hukuk adına garabettir. Yapmış olduğum tüm faaliyetler avukatlık sınırları kapsamındadır. Cezaevinden kurtulmak gayesiyle hiçbir delili olmadan avukatı aleyhine yorumlarda bulunan ve bu saat itibarıyla müvekkilim olmayan kişinin beyanlarını kabul etmiyorum.”

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