Gözler yarına çevrildi... MHP'ye yakın yayın organı duyurdu: 'Bahçeli önemli açıklamalarda bulunacak'

Saray'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kurmaylarının katılmaması dikkati çekmişti.

Bahçeli, Anıtkabir'deki tören de dahil olmak üzere gün boyu düzenlenen törenlere de katılmamış, MHP'yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etmişti. Ancak resepsiyona ne Bahçeli ne de kurmayları katılmıştı.

Bahçeli ve kurmaylarının resepsiyona katılmaması Cumhur İttifakı'nda kriz yorumlarına neden oldu.

CUMHUR'U 'KKTC' MESELESİ Mİ GERDİ?

Cumhur İttifakı ortakları AKP ile MHP arasında 'KKTC' üzerinden bir anlaşmazlık yaşanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli KKTC cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanması üzerine "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" açıklamasını yapmış ve defaatle bu çağrısını yinelemişti.

Bununla beraber AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.

ERDO Ğ AN'DAN HAFTA SONU " Ç ATLAK" İ DD İ ALARINA YANIT

Erdoğan, cumartesi günü İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında da açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, burada "çatlak" iddialarına üstü kapalı yanıt vermiş, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etmişti:

"Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar, operasyonlarına hız verdi. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmaktır! Fakat muvaffak olamayacaklar! Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."

GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ: BAHÇELİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

"Cumhur'da gerilim" iddiaları devam ederken; gözler tamamen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve yarınki MHP grup toplantısına çevrildi.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen yayın organı Türkgün, Bahçeli'nin yarın TBMM’de önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

MHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı, 4 Kasım Salı günü (yarın) saat 10.45'te gerçekleştirilecek.