Gündem: Öcalan... DEM Parti'den, Devlet Bahçeli'ye 'statü' yanıtı: 'Altına imza atıyoruz'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık Meclis Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan konuşmasında, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü" statüsü öneren MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi.

BAHÇELİ'YE "STATÜ" YANITI

Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin 'Öcalan'ın statüsü ne olacaktır?' sorusu tarihidir. Bu soru orta yerde hâlâ duruyor ve hâlâ cevabını beklemektedir sayın iktidar. Bugün sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz" dedi.

Süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "Ertelemeyle yol alabileceğimiz bir eşikte değiliz. Barış, kaygı ve tereddütlerle değil; barış, cesaretle olur. Bugün barış için tüm şartlar uygundur ama ne yazık ki temel sorun siyasetsizliktir. Esnaf soruyor, asker annesi soruyor, cezaevindeki tutsak ailesi soruyor, öğrenci soruyor, emekli soruyor; siyaset neden cesaret edemiyor, iktidar neyi bekliyor diye... Bu sürecin ciddiyetinin adı, hukuktur. Süreci ciddiye alan onu hukuka bağlar. Barış bir tohumsa hukuk onun toprağıdır. Toprağı olmayan bir yerde tohum yeşerir mi? Hukuk, Meclis'in 'ben izleyici değilim, kurucu özneyim' demesidir" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şöyle devam etti:

"Devlet 'silah bıraksınlar biz adım atarız' diyor aylardır, PKK 'yasal zemin olsun biz bırakırız' diyor. Her ikisinin de kaygısını anlıyoruz. Biz DEM Parti olarak şunu teklif ediyoruz; sayın Kurtulmuş, komisyondaki partilerin koordinatörlerini önce bir çağırın. Elimizde müşterek bir belge var, komisyonun hazırlamış olduğu rapor var, özel yasayı hemen Meclis'e sunalım.

Bu teklif 1 haftada yasalaşsın. Siyaset yol açsın, ülke rahatlasın, yasal adımlar atılsın. Sayın Öcalan'ın sürece katkı sağlayabileceği özgür çalışma ve özgür iletişim koşulları oluşturulsun. PKK gereğini yapmazsa o zaman toplum çıksın desin ki 'bu taraf görevini yapmadı.'"

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Bakırhan, "Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir' sözü üzerine biz de diyoruz ki; tarih cesaret edenleri yazar, buyurun tarihi birlikte yazalım sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürece ilişkin mesajlar veren Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'statü meselesinin' çözülmesi gerektiğini söyledi.

İsim önerisi de getiren Bahçeli, şunları kaydetti: