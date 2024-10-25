Güvenlik analisti Ataç TUSAŞ'a yapılan saldırıyı ve önlemleri değerlendirdi

Ataç, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki askeri konuşlanmanın zamanla “caydırıcılık yanılsamasına neden olabileceğini” dile getirdi.

Güvenlik analisti Ataç TUSAŞ'a yapılan saldırıyı ve önlemleri değerlendirdi
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Sertaç Eş
Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güvenlik analisti Dr. Kaan Kutlu Ataç, terör örgütünün Ankara’da TUSAŞ tesislerine yaptığı saldırı kapsamında Türkiye’nin aldığı önlemleri değerlendirdi. Ataç, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki askeri konuşlanmanın zamanla “caydırıcılık yanılsamasına neden olabileceğini” dile getirdi. 

Ataç’ın değerlendirmesi şöyle: “Caydırıcılık konusunda dikkat edilmesi gereken bir durum var. O da caydırıcılığın zaman, mekân, coğrafi ilişkisi. Silahlı kuvvetleri sınır ötesi operasyonlarda bu üç sacayağında uzun süreli bir caydırıcılık etkisi üzerinde tutamazsınız. Zaman ilerledikçe askeri yığınakların caydırıcı değeri azalır ve bu caydırıcılık maliyetinin doğurduğu bir yanılmasa siyasete hâkim olur: Caydırıcılık yanılgısı. Bu durumda sistem büyük veya küçük her türlü sınamalara karşı aşırı hassas hale gelirler. Yani hasmınız bu tür silaha dayalı caydırıcılık hesaplarından korkmak yerine onların oluşturdukları tehdidi hesaba katmaya alışırlar ve bu yığınakların etrafından dolaşabileceklerine dair nasıl plan yapacaklarını öğrenirler..”


Etiketler: #TUSAŞ #terör saldırısı #Güvenlik
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