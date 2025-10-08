Hakim karşısına çıktılar... Duran Adam eylemi davasında 'Duran Avukat' eylemi: Adli kontrol hükümleri kaldırıldı!

Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümünde 28 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen “Duran Adam” eylemi nedeniyle 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Yaşı 18’in altında olan iki çocuk serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Söz konusu 19 kişi hakkında “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak” suçlamasıyla açılan dava, bugün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SAVCILIK: KAMU DÜZENİ BOZULDU — AVUKATLAR: EYLEM BARIŞÇILDI

Savcılık iddianamesinde, sanıkların “toplumsal olaylara ilişkin duyarlılığı istismar ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte eylem gerçekleştirdikleri” öne sürüldü.

Sanık avukatları ise eylemin tamamen barışçıl nitelikte olduğunu vurgulayarak, müvekkillerinin yalnızca sessiz bir şekilde durduklarını belirtti ve derhal beraat talebinde bulundu.

Destek için adliyeye gelenler yoğun kalabalık oluşturdu.

MAHKEMEDE “CÜBBE” TARTIŞMASI

Duruşma, sanık avukatlarının beraat talebiyle başladı. Ancak hâkim talepleri reddetti.

Mahkeme sırasında, hâkimin cübbesiz şekilde duruşmaya başlaması üzerine avukatlar tepki gösterdi. “Biz de cübbelerimizi çıkaralım o zaman” diyen avukatlara hâkim, “Yıl olmuş 2025, peruk da takalım o zaman” sözleriyle yanıt verdi.

SANIKLARDAN ABDURRAHMAN M.: “SADECE 5 DAKİKA DURDUM”

Yargılanan gençlerden Abdurrahman M. savunmasında, “Suçlamaların hepsini reddediyorum. Ben üniversite öğrencisiyim, ülkemi daha ileriye götürmek tek gayem. Sadece 5 dakika durdum, polisler gelip ters kelepçe ile gözaltına aldı. Bizler bu muameleyi hak etmiyoruz” dedi.

“DURAN ADAM” GELENEĞİ VE SAVUNMA

Sanık avukatlarından biri savunmasında, Gezi Parkı eylemleri sırasında oyuncu Tamer Karadağlı’nın “İnsanlar artık sessiz kalmak istemiyor, seslerini duyurmak istiyorlar. Bunu da destekliyorum” sözlerini hatırlatarak, “Kendisine 2911 sayılı kanun uygulanmamıştı. Müvekkillerim de aynı şekilde anayasal haklarını kullanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bir diğer sanık Enes K. ise, “Sadece durduğum için kolluk kuvvetleri tarafından insan onuruna yakışmayacak biçimde zorbalığa uğradım. Burada yargılanacak olan arkadaşlarım ve ben değiliz, tarafların değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“ORTADA SUÇ YOK”

Enes K.’nın avukatı Mustafa Aydın Başalmaz savunmasında, “Ortada bir suç yok, kanuna aykırı toplantı yok. Dünyanın birçok yerinde insanlar toplanıyor; bu gençlerin yaptığıysa dünyanın en barışçıl eylemi: sadece durmak. Arkadaşlara dağılmaları yönünde bir ihtar yapılmamış. Sadece politik duruşları nedeniyle iddianame hazırlanmıştır. Bugün vereceğiniz karar emsal olacaktır" dedi.

Başalmaz, ayrıca örnek vererek, “Beşiktaş maçları öncesi taraftarlar olarak Şairler Parkı’nda toplanıp stada yürüyoruz. O halde bizi de bir anda gözaltına alabilirler” sözleriyle iddianamenin çelişkili yapısına dikkat çekti.

'UYGULAMALI' DURAN ADAM EYLEMİ

Duruşma sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. Sanık avukatları, savunmaları sırasında “Duran Adam” eylemini uygulamalı olarak gösterdi.

Avukatlar, hep birlikte ayağa kalkarak kısa süre durdu ve hâkime eylemin barışçıl niteliğini temsili olarak anlattı.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ KALDIRILDI: DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, ara kararında sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmetti. Diğer tüm talepler ise reddedildi. Duruşma, 4 Mart 2026 tarihine ertelendi.

GEZİ'NİN SİMGESİYDİ

Gezi Direnişi’nin sembollerinden biri haline gelen “Duran Adam” eylemi, 2013 yılında sanatçı Erdem Gündüz’ün başlattığı sivil itaatsizlik biçimi olarak hatırlanıyor.