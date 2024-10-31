“Halk iradesi esaret altında”
İzmir Barosu, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer gözaltına alınarak tutuklanmasına tepki gösterdi. “Halkın iradesine saygı duyun! Yargıyı siyasallaştırmayın!” başlıklı açıklamada, “Siyasi iktidarın seçilmiş muhalif belediye başkanlarına yönelik hukuk dışı tutumu, çeşitli suçlamalara dayanarak keyfi şekilde başkanlık makamlarına kayyum ataması halk iradesinin esaret altına alınması, yok sayılması anlamına gelir” denildi.
Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer gözaltına alınarak tutuklanmasına İzmir Barosu’ndan da tepki geldi.
Belediye binasına ve makam odasına zor kullanarak girilerek arama yapıldığını aktaran açıklamada, “Gözaltı sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve tutuklanan Prof. Dr. Ahmet Özer hakkındaki soruşturma dosyasından verilen kısıtlılık kararı nedeniyle müdafiileri dahi bilgi alamazken dosya içeriği hakkında basına bilgi sızdırılması, belediyeye kayyum atanacağı haberinin yayılması hatta kayyumun adının kamuoyu ile paylaşılması Anayasa'nın temel ilkelerinden biri olan hukuki güvenlik ilkesini ciddi anlamda zedelemektedir. Siyasi iktidarın seçilmiş muhalif belediye başkanlarına yönelik hukuk dışı tutumu, çeşitli suçlamalara dayanarak keyfi şekilde başkanlık makamlarına kayyum ataması halk iradesinin esaret altına alınması, yok sayılması anlamına gelir. Bu keyfiyeti ve hukuksuzluğu kabul etmiyor, sürecin takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.
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