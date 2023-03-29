Hayvan hakları ihlali: Dokuz Eylül Üniversitesi’nde açılacak hayvan deney merkezine tepkiler sürüyor

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

Hayvanların denek olacağı ve 28 milyon TL bütçe ayrılan laboratuvarın mayısta faaliyete başlayacağı açıklandı.

Deney merkezinin ocak ayındaki lansmanında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu proje Türkiye’ye, belki de ileride dünyaya örnek olacak bir sonucu meydana getirecek” ifadelerini kullanmıştı. Deneye Hayır Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Özgür Güven Cumhuriyet’e konuştu.

Güven, kurulacak merkezle ilgili üniversite rektörlüğüne bilgi edinme başvurusu yaptıklarını fakat cevap alamadıklarını belirtti.

"AHLAKEN DOĞRU DEĞİL"

Deneyde kullanılacak 15- 25 kg hayvan vurgusuna dikkat çeken Güven, şunları söyledi: “Bu merkezin özellikle maymun türleri, kedi, köpek gibi orta büyüklükteki evcil türlerinde kullanılacağını düşündürtüyor. Hayvan hakları ihlali söz konusu olduğundan dolayı bizim için kaygı verici bir durum. Artık dünyada hayvan kullanılmayıp alternatif yöntemlere geçilmişken hâlâ bu canlılardan medet umarak böyle bir merkeze yatırım yapılmasını kamu kaynaklarının da boşa harcanması olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konunun takipçisi olacağız diyen Güven, “Kullanılacak hayvanın inek veya sinek olması farketmiyor. Ülkemizde 120’den fazla deney merkezi varken bir yenisinin açılmasını doğru bulmuyoruz. Bir şeyin yasal olması onun ahlaken doğru olduğu anlamına gelmiyor” diye konuştu.