HDP'li Beştaş: 'Kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet her alanda sürüyor'

24 Şubat 2022 Perşembe, 13:48

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Eşitlik İçin Kadın Platformu üyesi bir grup kadınla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddet olaylarına değindi.

Toplantıyı Ukrayna'daki savaşın gölgesinde yaptıklarını ifade eden Beştaş, "Kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet ekonomide, siyasette, her alanda sürüyor. Bu, kadınların en büyük sorunu olarak devam ediyor. Kadınlar büyük bir kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor" dedi.

Beştaş, Türkiye'de kadınların ve erkeklerin eşit olmadığını, yasalardaki kısmi düzenlemelerin bile uygulamada göz ardı edildiğini ve erkeklerin hukukunun korunduğunu belirtti. Toplantıda daha sonra Eşitlik İçin Kadın Platformu temsilcileri sorunlarını anlattı.