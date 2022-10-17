HDP'li Saruhan Oluç: 'Kader planıysa neyi soruşturuyorsunuz?'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bartın'da yaşanan maden faciasıyla ilgili 'kader planı' sözlerine değinen HDP Grup Başkanvekili Oluç, 'Eğer bu kaza kader planıysa neyi soruşturuyorsunuz?' dedi.
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye Taşkömürü Kurumu bağlı maden ocağında meydana gelen facia ve 2023 yılı bütçesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Oluç, 2023 yılı bütçesine ilişkin, "İktidar, Türkiye ekonomisini felakete sürükleyerek, veda etmeye hazırlanıyor" dedi.
'KADER PLANIYSA NEYİ SORUŞTURUYORSUNUZ?'
Oluç, Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği facia hakkında "Eğer yasal denetimler yapılıp gerekli önlemler alınsaydı bu facia ve can kayıpları yaşanmayacaktı. Yapılan açıklamalar gösteriyor ki aslında ağır ve çok vahşi bir sömürü sisteminde ısrarlı olunduğu için böylesi felaketler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maden faciasıyla ilgili "kader planı" sözlerine değinen Oluç, şöyle konuştu:
"Eğer bu kaza kader planıysa neyi soruşturuyorsunuz? Yok ihmalleri soruşturuyorsanız neden kader planı diyorsunuz? Neden insanların inançlarını sömürmeye devam ediyorsunuz? Soma'da yaşanan facia için 'fıtrat' demiştiniz, Amasra'da yaşananlar için 'kader planı' diyorsunuz. Ortada bir plan falan yok. İktidarın denetimleri yeterince yapmaması nedeniyle ortaya çıkan bir durum var. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak uygulanması gerekiyor ama bu uygulanmıyor. Açıkça kanuna aykırı uygulamalar sürüyor."
"FELAKETE SÜRÜKLEYEREK VEDA ETMEYE HAZIRLANIYOR"
2023 bütçe gelirinin 3 trilyon 810 milyar lira olarak öngörülmesine değinen Oluç, söz konusu öngörü ile devletin kendi enflasyonunu ortaya koyduğunu söyledi. Oluç'un konuya dair ifadeleri şöyle:
"Bütçe gelirinin artması, vergilerin artması anlamına geliyor. 2023 yılında büyük vergi artışları gündeme gelecek. Bu da her türlü ürünün pahalanması anlamına gelecektir. Öngörülen bütçe açığı ise 660 milyar Türk lirasıdır. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının '2023 yılında seçim ekonomisi uygulayacağım' demesinin açıkça ilanıdır. İktidar, bu bütçeyle Türkiye ekonomisini felakete sürükleyerek, veda etmeye hazırlanıyor."
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