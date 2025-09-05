'Hilal Özdemir' cinayetini protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev baskını: TİP'liler ve gençlerden adliye önünde açıklama

HABER: BATUHAN SERİM

Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir’in öldürülmesini protesto eden ve aralarında TİP’lilerin de olduğu 6 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. 4 öğrenci dün ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

4 öğrenci, Vatan Emniyet’teki işlemlerin ardından bugün Çağlayan Adliyesi’ndeki savcılığa sevk edildi.

Savcılık ifadeleri devam eden arkadaşlarına destek olmak isteyen gençler ve TİP’liler, adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de katıldı.

‘BİZİM DUYDUĞUMUZ SEVGİNİN ÇEYREĞİNİ DUYSANIZ ÜLKE BU HALDE OLMAZDI’

TİP’li Öğrenciler Sözcüsü Ilgaz Özer, “Bu eyleme katılan birçok genç kadın, birçok sıra arkadaşımız sadece o eyleme katıldıkları ve birilerinin hoşuna gitmeyen sloganlar attıkları için dün gece evleri basılarak gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

“Kadın katillerini koruyorlar, aklıyorlar” diyerek sözlerine devam eden Özer, “Boğaziçi rektöründen, iktidarın tüm kurumlarına kadar sizler kadın düşmanısınız. Kadın katillerini engellemek yerine genç kadınları gözaltına alıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın ülkesine duyduğu sevginin çeyreğini duysanız bu ülke zaten bu halde olmazdı” şeklinde konuştu.

‘BU ÜLKEDE KATLEDİLEN BÜTÜN KADINLARIN KATİLİ SARAY REJİMİDİR’

Daha sonra söz alan TİP’li Sera Kadıgil ise şu açıklamalarda bulundu:

“Dün Emniyet’te gençlere ne sormuşlar biliyor musunuz? ‘‘Kadınların katili saray rejimi’ sloganını niye attınız?’ diye sormuşlar. Buradan, merak eden bütün Emniyet güçlerine, bu soruyu sorduran savcılara, bunu suç sanan bütün hukuk mensuplarına ben cevap vereyim: Çünkü bu ülkede katledilen bütün kadınların katili saray rejimidir. Kadın katilleri için yapılan bir eylemde, ‘siz neden siyasi slogan atıyorsunuz?’ diye soramazsınız.”