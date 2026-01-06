Hizbuttahrir, ümmetin Atatürk’e kılıçla karşı koyması, Erdoğan’ın da ümmet mahkemelerinde yargılanması gerektiğini söyledi

Hilafet devleti kurmak için 40 farklı ülkede faaliyet gösteren Filistin merkezli siyasi parti Hizbuttahrir, Türkiye’ye yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Selefi düşünce yapısına yakın olan parti son yılda sokak eylemleriyle Türkiye’de etkinliğini artırırken, “Gazze” üzerinden diğer İslamcı-gerici yapılarını eşgüdümüne sokmaya ve dini bir taban yaratmayı hedefliyor. Hizbuttahrir, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik yapısını hedef alıp iktidarın Filistin politikasını ise sert bir şekilde eleştiriyor.

‘ÜMMETİN MUSTAFA KEMAL’E KILIÇLA KARŞI KOYMASI FARZDI’

Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir’den geçen günlerde tepki çeken açıklamalar geldi. Söz konusu açıklamalar; Hizbuttahrir’in Türkiye’ye karşı eylem ve söylemlerini sertleştirdiğini, siyasi amacı için doğrudan hedef aldığını gözler önüne serdi. Örgütün elebaşısı Atâ Eburraşta; ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e Hint Hilafet Konferansı’nca “kurtarıcı hilafet” (müncîi hilafet) unvanının verilmesinin yıldönümü olan 3 Ocak’ta hilafetliğe ilişkin açıklama yayımladı. Atatürk’ten “çağın suçlusu” (asrın mücrimi) olarak bahsedilen açıklamada; “Mustafa Kemal, hilafeti ilga ederek apaçık küfrünü ilan etti, halifeyi İstanbul’da kuşattı ve o günün seher vakti onu sürgüne gönderdi. Ümmetin Mustafa Kemal’e kılıçla karşı koyması farzdı” ifadeleri kullanıldı.

ORDUYA ‘HİLAFET’ İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Türkiye’nin bölgede ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına göre hareket ettiğinin iddia edildiği açıklamada; “Ey Müslüman orduların askerleri! İslam Ümmetinin evlatlarısınız... Fatih Sultan Mehmet’in, 3. Selim’in, Halife Abdulhamid’in torunlarısınız. Müslüman ülkelerin orduları! Hilafet yeniden kurulduğunda, atalarınız gibi siz de yeniden izzete kavuşacaksınız. Haydi onların tabi olduğu gibi Hakk’a tabi olun, onların inşa ettiği gibi bir izzet inşa edin. Hilafeti yeniden kurun ve onu koruyup kollayın. İşte Hizbuttahrir aranızdadır; haydi ona destek olun. Davete ve nusrete (yardım) katılın. Hilafeti sadece uzaktan seyretmekle kalmayın, Hizb ile birlikte hilafeti kurmak için acele edin. Zira Allah’ın izniyle zafer yakındır” çağrısı yapıldı.

‘ERDOĞAN GİBİLER YARGILANACAK’

Bu açıklamanın ardından ise Hizbuttahrir’in merkezi medya ofisinin Türkçe sosyal medya hesabından önceki gün bir yazı yayımlandı. Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedefe kondu. Erdoğan’ın Gazze konusunda hareketsiz kaldığının iddia edildiği yazıda; “Ümmet Kudüs’ü kurtardığı gün Erdoğan gibiler bilsin ki, ümmetin mahkemelerinde yargılanacaklar ve suçlu Yahudileri çektikleri hesaptan daha az olmayacak şekilde hesaba çekileceklerdir” denildi.