HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısı konuşmasında Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, direnişe katılan eylemciler için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullandı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarını işlediklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.

“ERDOĞAN İFTİRALARLA DOLU HAKARETLER ETMİŞTİR”

HKP avukatları tarafından Savcılığa verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Recep Tayyip Erdoğan benim ve benim gibi ülkenin onuru, bağımsızlığı, doğası ve ağaçları için barışçıl bir şekilde eyleme geçen milyonlarca kişiye; işçiye, emekçiye, kadına, erkeğe, gençlere, yaşlılara ve çocuklara özetle tüm halkımıza ağza alınmayacak şekilde iftiralarla dolu hakaretler etmiştir. Bu nedenle bu suç duyurusunu bu hakaretleri kabul etmeyen, bu yalanlara inanmayan tüm işçi, emekçi, kadın, erkek, genç ve yaşlılar adına, 'bu daha başlangıç mücadeleye devam' diyen milyonlar adına, bu eylemlerde katledilen ve eğer aramızda olsalardı bizimle birlikte bu suç duyurusunu vereceğine inandığım Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan ve Berkin Elvan adına veriyorum.”

HKP avukatları dilekçede Erdoğan hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

“MİLYONLARA HAKARET EDİLDİ”

Suç duyurusuna ilişkin HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı açıklama yaptı. Çıngı şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Halkımız, Ülkemiz tarihi açısından utanç verici bir gün yaşandı. Ülkemizin tarihinin en haklı ve en meşru eylemlerinden biri olan Gezi Parkı eylemimize katılan milyonlara Tayyip Erdoğan tarafından 'terörist, eşkıya, çürük ve sürtük' sözleri ile hakaretler edildi. Tayyip Erdoğan yalan olduğu ortaya çıkmış bir iftirayı 'Camiinin içinde bira içtiler' iftirasını bu hakaretleri ederken de tekrar söyledi.

Ancak bu sözlerin yalan olduğu daha öncesinde ortaya çıkmıştı. Tayyip Erdoğan bu yalan sözleri tekrar etmektedir. Bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü o camiinin imamı 'Ben yalan söyleyemem camide içki içilmedi' demişti. Ve bu sözlerinden dolayı da AKP’giller ve Tayyip Erdoğan tarafından sürüldü, cezalandırıldı. Çünkü o imam AKP’giller gibi sahte Müslüman, CIA Müslüman’ı değildi. Gerçek ve içtenlikli bir Müslümandı ve bundan dolayı da doğruları söyledi. Ancak tek tanrısı para tanrısı olan AKP’giller o yalanların ortaya çıkmasından sonra dayanamadı ve bu imamdan bu şekilde intikam aldı.

“ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Tayyip Erdoğan ise yaptığı konuşmada söylediği sözleri hakaret boyutuna taşıdı. Hiç utanmadan on beş milyon insanın katıldığı Gezi Parkı eylemcilerine sürtük dedi. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda diplomasız şekilde oturan bu kişinin ağzından hiç utanmadan, hiç sıkılmadan on beş milyon insanı hedef göstererek hakarete eden kelimeleri söylemesini biz kabul etmiyoruz. On beş milyon insana bu sözlerin söylenmesini kendimize yediremiyoruz. Bu ahlaksızlığı ve bu hakaretleri asla ama asla kabul etmiyoruz.

YURTTAŞA ÇAĞRIDA BULUNDU

İşte tüm bu sebeplerden dolayı başta Gezi Parkı eylemlerine katılan her bir yurttaşımız için, Gezi Parkı eylemlerinde kaybettiğimiz şehitlerimiz için, Tayyip Erdoğan’ın bu hakaretleri hakkında 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçlarından dolayı tüm illerde parti üyelerimiz ve yöneticilerimiz suç duyurusunda bulunmaya başlamıştır.

Sevgili Halkımız, sizlerden de bir isteğimiz var. Kendinize edilen bu hakaretleri kabullenmeyin. Sizler de bizim yaptığımız suç duyurusunun bir kopyasını alarak bulunduğunuz illerdeki Cumhuriyet Savcılıklarına giderek şüpheli Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunun”