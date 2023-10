HKP, Hikmet Kıvılcımlı'yı mezarı başında andı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 03:18

Güncelleme: 12.10.2023 - 03:36

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından Topkapı Mezarlığı’nda düzenlenen anma etkinliğine HKP Başkanlık Kurulu üyeleri, Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve çok sayıda işçi katıldı.

Anma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından “Hikmet Kıvılcımlı ölümsüzdür”, “Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı”, “Kahrolsun ABD-AB emperyalizmi” sloganları atıldı.

HKP adına konuşan İlhami Erdem, Hikmet Kıvılcımlı’nın, 50 yıllık sosyalist mücadelesinin 22,5 yılını cezaevinde geçirdiğini belirtti. Erdem, “AKP’giller, ABD-AB emperyalistlerinin Türkiye’yi BOP cehennemine ve ortaçağ karanlığına sürüklemek için ürettiği politikaları hayata geçirmekle görevlendirilmiştir” dedi.

“LAİK CUMHURİYET TARUMAR EDİLMİŞTİR”

Erdem açıklamasının devamında, “Halkımız, iktidarıyla muhalefetiyle Amerikan emperyalizminin uşakları tarafından her cepheden kuşatılmıştır. AKP’giller, her biri birer din derebeyliği olan cemaatler ve tarikatlarla birlikte Laik Cumhuriyet’i tarumar ederek ortaçağcı faşist din devletini inşa etme yolunda her geçen gün daha da pervasızlaşarak ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.

“KORKUTAMAZSINIZ”

Erdem, “Ancak şartlar ne olursa olsun Hikmet Kıvılcımlı’dan devraldığımız ve bir an olsun yere düşürmediğimiz mücadele bayrağını en yükseklerde, tereddütsüzce ve korkusuzca taşımaya devam edeceğiz. Hiçbir güç HKP’lileri korkutamaz, insanlığın en yüce davası için savaşmaktan alıkoyamaz” diye konuştu.

Hikmet Kıvılcımlı’nın mezarı başında yapılan anma etkinliğinin ardından, Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencisi Yapı İşçileri Sendikası (YİS) Genel Başkanı İsmet Demir’in mezarı başında da bir anma düzenlendi.