Cumhuriyet Gazetesi Logo
HSK, Gürlek hakkında başvuruyu işleme koymadı, başvurucuya belge gönderirken ‘var olmayan’ bir avukatı da ekledi

HSK, Gürlek hakkında başvuruyu işleme koymadı, başvurucuya belge gönderirken ‘var olmayan’ bir avukatı da ekledi

16.12.2025 04:00:00
Güncellenme:
Aytunç Ürkmez
Takip Et:
HSK, Gürlek hakkında başvuruyu işleme koymadı, başvurucuya belge gönderirken ‘var olmayan’ bir avukatı da ekledi

Av. İsmail Sami Çakmak; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında “hukukun güvenirliliğini zedelediği” gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu. HSK, Çakmak’ın başvurusunu reddetti. HSK, reddetme gerekçesini Çakmak’a belirtmedi. Bunun yanı sıra HSK’den Çakmak’a gönderilen yazıda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Başvuruda “vekil avukatlık” bulunmamasına karşın, HSK tebliğde şikayetçi Sami Çakmak’ı vekil avukat olarak gösterip dilekçeyle ilgisi bulunmayan bir kişiyi de “şikayetçi” olarak gösterdi.

Av. İsmail Sami Çakmak; 27 Mayıs’ta Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlık unvanı yerine bir yurttaş olarak HSK'ye başvuran Çakmak, şikayet dilekçesinde; “ Gürlek, siyasi bir kişiliktir. İşgal ettiği makamı mensubu olduğu iktidarın siyasetinin bir aracı olarak kullanmaktadır. Bu kişinin İBB Başkanlığını tüm kurumlarıyla ve bağlı birimleriyle çökertmeyi amaçladığı saklanamaz bir hale gelmiştir. Gürlek kamu düzenini bozmaktadır” dedi.

Gürlek’in emirlerinin “kanunsuz” olduğunu; emirleriyle haksız ve hukuksuz gözaltı kararları vererek makamını “dalga geçilme makamı haline getirdiğini” vurgulayan Çakmak; “Gürlek eylem ve söylemleriyle hukuki kavramların anlam ve ciddiyetini yitirmesine neden olmuştur” ifadeleri kullandı. Çakmak, HSK’ya yönelik de “Bu cesaret ve gücü HSK’den de alıyorlukları’ bizim aklımızın köşesinden bile geçmez’” ifadeleriyle kinayeli bir biçimde eleştiride bulundu.

TEBLİĞDE OLMAYAN ‘ŞİKAYETÇİ’ OLUŞTURULDU

HSK, Sami Çakmak’ın şikayet dilekçesini işleme koymadı. Çakmak’a gönderilen tebliğ yazısında; HSK Birinci Dairesi’nin kararıyla şikayetin işleme konulmadığı; ancak sonucunun iletileceği, kararın gönderilmeyeceği belirtildi. HSK tarafından gönderilen tebliğde bir hata ise dikkat çekti. Av. Çakmak; 27 Mayıs tarihli şikayet dilekçesini “vekil avukat” belirtmeden göndermişti. Ancak HSK Şikayet Bürosu’nca gönderilen tebliğ de şikayetçi adı “İsmail Çakmak”, diğerler vekili avukatı olarak da Av. Sami Çakmak’ın adını yazdı. Yani, şikayetçi Sami Çakmak’ı vekil avukat olarak gösterilip, dilekçeyle ilgisi bulunmayan bir kişiyi “şikayetçi” olarak gösterildi.

İlgili Konular: #HSK #Akın Gürlek